Молодая жена о фиктивном браке с Краско

Свадьба Ивана Краско и Натальи Шевель стала потрясением для общественности. В СМИ ходят упорные слухи, что брак двух людей, чья разница в возрасте составляет порядка 60 лет, фиктивный, однако Наталья утверждает обратное.

После свадьбы в сентябре 2015 года Наталья и Иван Краско поселились в его питерской квартире, которую он делит вместе с матерью своего внука Маргаритой Звонаревой и двумя несовершеннолетними сыновьями. Столь плотное соседство привело к конфликту – Маргарита и Наталья стараются не пересекаться и не общаются. "Как две медведицы в одной берлоге. Маргарита почему-то считает, что у нее есть право на всю квартиру", – прокомментировал неприятную ситуацию Краско.

Зашла речь и о фиктивности брака Ивана и Натальи, слухи о чем упорно муссируются в СМИ. Молодая жена опровергла эту информацию. "В сентябре будет два года, как мы живем вместе. Он меня называет мамой, а я его – папой. Еще есть кошка, которую мы называем дочерью Клементиной. У нас семья, я ношу кольцо, прошло много времени, и уже можно понять, что это не фиктивный брак. Да, это счастье, когда рядом с тобой хороший человек и он может тебе дать платформу для карьеры в твоей профессии", – цитирует Наталью Краско Eg.RU.

При этом она заявила, что не намерена воевать за квартиру. "В 22 года я драила посуду – в то время, когда кто-то творчеством занимался… Поскольку жилплощадь поделена между внуком Кириллом, дочкой Ивана Ивановича – Юлией и внучкой Ксенией, я ни на что не претендую. Когда-нибудь куплю себе чердак, который обустрою под арт-зону, и буду там жить", – поделилась планами супруга Краско.

Наталья берется за любую работу. "Сейчас молодежный "Травеститеатр", где я работаю, набирает обороты. Еще есть кинокомпания, которая хочет снять кино по моим стихам. Я ни от чего не отказываюсь: снимаюсь, играю на сцене, рисую портреты", – сообщила Наталья.