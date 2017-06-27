Фриске в купальнике разлеглась на пляже

Сестра Жанны Фриске Наталья отдыхает на Бали. Родственница покойной певицы продемонстрировала фигуру в бикини.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья уже несколько дней находится с супругом и друзьями на Бали. Девушка наслаждается отдыхом: ярким солнцем, шумным океаном и песчаным пляжем. Регулярно Наталья публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram отпускные фотографии.

Новый снимок Фриске получил массу положительных отзывов. На фото Наталья демонстрирует фигуру в ярком купальнике. Девушка запечатлена на пляже. За ее плечами линия океана и горизонт. "Просто оставлю это здесь☺️☀️🌊" – коротко подписала фото Наталья. Отметим, что в этом ракурсе и свете, да еще и в солнцезащитных очках девушку практически невозможно отличить от Жанны.

Подписчики осыпали Наталью комплиментами. "Как будто Жанна (Царствие ей небесное🙏) лежит...как похожи)))", "Наташ, обожаю тебя😂😂😂😘😘😘 ", "Красотка🌊👸", "Класс!", "Рай💋", "Шикарнаааа!!!! 😍😍😍😘😘", "Отдыхай красотка ❤️ ", "Красотища 👍👍👍 " – выразили свое мнение фанаты.

enter; width:100%;"> Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июн 27 2017 в 2:14 PDT

Напомним, 15 июня была вторая годовщина смерти Жанны Фриске. В этот печальный день Наталья сделала трогательную публикацию на своей страничке в память о старшей сестре. "Девочка моя😩моя родная сестренка...😔 говорят время лечит...но в нашем случае только хуже... с каждым днем все тяжелее дышать...постоянно думаю о тебе...почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться...до сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь что это всего лишь сон😭" – написала Наталья.

В этот день состоялись поминки по артистке. Также могилу Жанны Фриске, которая находится на столичном Николо-Архангельском кладбище, посетили поклонники певицы. Они осыпали последнее пристанище Жанны обилием цветов.