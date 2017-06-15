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Вокалист "Ленинграда" женился на пышногрудой красотке

Севыч (Всеволод Антонов), Пузо (Александр Попов) и Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/leningrad_on
Бэк-вокалист коллектива "Ленинград" Всеволод Антонов, известный в народе как Севыч, женился на пышногрудой красотке. Ликующий Сергей Шнуров поделился фото со свадьбы.
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На снимке с церемонии позируют радостные молодожены. Частично видно и лицо Шнурова, сделавшего селфи на фоне жениха и невесты. Избранница Севыча может похвастаться роскошным бюстом.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Если отвлечься от созерцания богатой на достоинства фигуры рыжеволосой чаровницы, то можно заметить, что она одета в традиционное белое платье. Жених, которого многие знают по хиту "ЗОЖ", выбрал традиционный костюм, в качестве яркого пятна добавив галстук под цвет шевелюры своей избранницы.

"Ура!" – лаконично подписал изображение лидер "Ленинграда", который обычно матерится у себя в микроблоге, но в этот раз не стал. "Сиськи норм!" – констатировал в духе Шнурова один из его подписчиков.

Другие высказались деликатнее: "Завидная невеста)", "Понятны критерии))", "Платье жених выбирал)))", "Какая красивая)", "Очкастому точно повезло)", "Хорошее приданое...👌", "Шикардооооос", "Респект жена прекрасна", "Уххх, невестушка!!!! Отхватил!" – одобрили выбор Всеволода Антонова россияне.

Большинство же комментаторов поздравили молодоженов и виртуально чокнулись с ними бокалом чего-то крепкого. "ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!", "Даст бог не в последний раз!", "Я этого чувака люблю. На маньяка похож чем-то", "Любви вам ребята", "Деды зашибись))", "Детишек побольше:)", "Знатная пара! Крепкого ЗОЖа и никакого *****жа!", "Ниииичоси! Поздравления из Сызрани!)" "ЗА СЕВЫЧА СТОЯ! ПОКА ЖИВ Я ЕЩЕ!!!!!!!!" – завалили Instagram Шнурова поздравлениями пользователи Сети.

Свадьба Севыча в Павловске

Публикация от Igor Shadenkov (@shadenkov)

Автор: Иннокентий Звездинский15 июня 2017, 21:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нежности Сергея Шнурова и Алисы Вокс

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