Вокалист "Ленинграда" женился на пышногрудой красотке

Бэк-вокалист коллектива "Ленинград" Всеволод Антонов, известный в народе как Севыч, женился на пышногрудой красотке. Ликующий Сергей Шнуров поделился фото со свадьбы.

На снимке с церемонии позируют радостные молодожены. Частично видно и лицо Шнурова, сделавшего селфи на фоне жениха и невесты. Избранница Севыча может похвастаться роскошным бюстом.

Если отвлечься от созерцания богатой на достоинства фигуры рыжеволосой чаровницы, то можно заметить, что она одета в традиционное белое платье. Жених, которого многие знают по хиту "ЗОЖ", выбрал традиционный костюм, в качестве яркого пятна добавив галстук под цвет шевелюры своей избранницы.

"Ура!" – лаконично подписал изображение лидер "Ленинграда", который обычно матерится у себя в микроблоге, но в этот раз не стал. "Сиськи норм!" – констатировал в духе Шнурова один из его подписчиков.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июн 15 2017 в 8:54 PDT

Другие высказались деликатнее: "Завидная невеста)", "Понятны критерии))", "Платье жених выбирал)))", "Какая красивая)", "Очкастому точно повезло)", "Хорошее приданое...👌", "Шикардооооос", "Респект жена прекрасна", "Уххх, невестушка!!!! Отхватил!" – одобрили выбор Всеволода Антонова россияне.

Публикация от Igor Shadenkov (@shadenkov) Июн 15 2017 в 9:35 PDT

Большинство же комментаторов поздравили молодоженов и виртуально чокнулись с ними бокалом чего-то крепкого. "ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!", "Даст бог не в последний раз!", "Я этого чувака люблю. На маньяка похож чем-то", "Любви вам ребята", "Деды зашибись))", "Детишек побольше:)", "Знатная пара! Крепкого ЗОЖа и никакого *****жа!", "Ниииичоси! Поздравления из Сызрани!)" "ЗА СЕВЫЧА СТОЯ! ПОКА ЖИВ Я ЕЩЕ!!!!!!!!" – завалили Instagram Шнурова поздравлениями пользователи Сети.