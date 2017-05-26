Шнур заговорил о детях

Сергей Шнуров, помимо скандального поведения, известен любовью к злободневным опусам в своем микроблоге. На сей раз от лидера группировки "Ленинград" досталось недоброжелателям, которые время от времени пытаются пристыдить артиста.

"Достаточно пару раз столкнуться с высказываниями праведников или моралистов (хоть здесь, в комментариях, хоть в заявлениях депутатов с активистами), и почему-то сразу пропадает минимальное желание быть порядочным человеком. Невозможно найти и выдумать худшей презентации добродетели, чем их озабоченное нытье из серии – "а как же дети?", "что о вас скажут после вас?". Скука. Как в лицах, так и в словах. Такой беспросветной тоской веет от их претензий, что хочется сделать все, чтобы только не быть как они. Да, меня не волнуют гипотетические и условные всечеловеческие дети, поскольку у меня есть вполне реальные мои", - заявил Шнур.

Сергей сообщил, что ему абсолютно не важно, кто и что подумает о нем, пока он жив. А еще менее волнительно для него, что скажут после его смерти. Все упреки в свой адрес музыканту порядком наскучили: "Выбор у человека невелик. И если он выбирает, то только между скучной ***** и интересной, а ваша, простите, уныло скучна и предсказуема, как прилавок советского продуктового магазина", – закончил мысль певец.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Май 26 2017 в 2:34 PDT

Почитатели творчества "Ленинграда" согласились с кумиром и порекомендовали ему поступать так, как он считает нужным, не относиться серьезно к большинству комментариев и не рефлексировать из-за негатива: "Гни свою линию. Делай, что должен и пусть будет, как будет!", "Я, вот, уверена, что мои дети будут изучать ваш #мутныйум в христоматиях по литературе. Вангую", "Очень люблю ваши правдивые высказывания", – поддержали фолловеры.