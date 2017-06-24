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Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина

Андрей Губин. Фото: youtube.com
Певица Юлия Беретта рассказала о недавней встрече с бывшим возлюбленным Андреем Губиным. Девушка разместила в Instagram фото с артистом.
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Певица пояснила, что с Губиным они встретились на передаче. Однако на какой именно, Юлия не пояснила. "Мы с Андреем переодически общаемся, есть кое -какие планы, но реализуются ли это – вопрос", – отметила она.

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Андрей Викторович Губин певец

По словам Беретты, Губин сейчас прекрасно выглядит. "Кто бы что не говорил, а Андрей – красавчик", – написала Юлия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако поклонники в корне не согласны с певицей. "Раньше был красавчик,как я училась в школе...А сейчас так постарел...Вообще не узнать", – возразила одна из фанаток. Юлия тут же вступилась за бывшего возлюбленного. "Мы все, к сожалению, не молодеем, а Андрей, кстати, хорошо выглядит", – ответила Беретта.

Отметим, что экс-солистка группы "Стрелки" и Андрей Губин сотрудничали в 2005 году, Певец написал для Беретты композиции "Лето" и "Такси", которые пользовались большой популярностью. В это же время появились слухи и о романе звезд.

Как писали Dni.Ru, Андрей Губин уже больше 10 лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былым ореолом суперзвезды. Интервью артист дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался. Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, которая настигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.

Но не все верят, что Губину корректно поставлен диагноз. Бытует мнение, мол, не болезнь его сгубила, а пристрастие к запрещенным препаратам.

Автор: Алёна Нестерова24 июня 2017, 18:10

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