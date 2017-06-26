Тяжелобольной Андрей Губин встретился с сыном

У некогда популярного исполнителя Андрея Губина объявился наследник. Мужчина, назвавший себя внебрачным сыном певца, встретился с артистом лицом к лицу.

В очередном выпуске передачи Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" разбиралась пикантная ситуация, в которую попал певец Андрей Губин. В студии появился 21-летний юноша по имени Максим, который заявил, что якобы является внебрачным сыном артиста.

Максим рассказал, что воспитывался матерью, без отца, а когда уже стал подростком, то она ему сообщила, что его папой якобы является Андрей Губин, с которым та познакомилась на его концерте в Донецке.

Губин весьма категорично отреагировал на рассказ юноши, который, кстати, очень похож на певца. Андрея заявил, что у него не может быть внебрачных детей. "Я знаю, что у меня всегда была определенная чистоплотность в отношениях с женщинами. Я следил очень внимательно, потому что понимал, что для женщины аборт – это серьезная вещь", – заявил Губин.

Зрители в студии, среди которых оказалось немало отечественных знаменитостей, предложили Андрею пройти тест ДНК на отцовство. "Я не отрицаю, что двадцать лет назад гулял и тусовался с девушками в разных городах, когда был в туре по России. Всякое могло произойти. Но если этот парень настроен серьезно – пожалуйста, встретимся с ним в суде", – готов к радикальным действиям певец.

Среди публики нашлись те, кто предположил, что Максим объявился ради пиара. Парень начал музыкальную карьеру. Интересно, что Максим даже указал в официальной группе в социальной сети, что он сын Андрея Губина. Тот весьма язвительно отреагировал на это. "Спасибо, что ты меня раскручиваешь", – едко сказал Губин.

Отметим, что в студии так и не появилась предполагаемая любовница Губина – мать Максима, женщина по имени Марина. Однако сам Максим объяснил это обстоятельство тем, что она дала ему карт-бланш – чтобы он сам разбирался в этом вопросе.

Напомним, в последнее время Андрей Губин, пропавший из поля зрения фанатов и представителей прессы, возвращает себе популярность. Все началось с того, что певец дал интервью, объяснив исчезновение тяжелой болезнью, которая его сильно мучает – левосторонней прозопалгией. Это поражение нервной системы, из-за него он страдает от боли в области лица.