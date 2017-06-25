Бузова рассказала о невероятной ночи

Ведущая, певица, актриса Ольга Бузова продолжает свое триумфальное шествие по российской эстраде и сердцам своих поклонников. Очередным своим выступлением она порадовала Сочи.

Несмотря на то, что таланты Ольги Бузовой уже нашли своих поклонников, по собственному признанию, она досих пор нервничает, когда выходит на сцену. "Но стоит мне вас увидеть и услышать, я растворяюсь в музыке и нет ничего важнее в эту секунду (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала певица.

"Публику в Сочи она поблагодарила за теплый прием.Когда-нибудь я научусь любить...заново...а пока вся моя жизнь и любовь – это вы ❤️❤️❤️ Спасибо вам, Сочи, за эту невероятную ночь...", – написала она на своей странице в Instagram. Сообщение она сопроводила видео с выступления. Судя по записи, послушать певицу собрался полный зал.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 25 2017 в 4:27 PDT

Впрочем, назвать ту ночь невероятной могут не только зрители, давно мечтавшие увидеть певицу в живую, но и те, кто хотел услышать ее пение без аранжировки, специальной обработки и фонограммы. Соответствующий ролик Ольга Бузова также разместила на своей странице. Впрочем, большую часть работы там выполняет зрительный зал, хором напевающий главный хит восходящей звезды отечественной эстрады. Причем количество людей, наизусть знающих текст композиции, ясно указывает – речь идет о новом народном хите.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 24 2017 в 6:02 PDT

"У меня нет слов...такого количества людей на клубных выступлениях у меня ещё не было...Вы – все мое 🙌🏻 Вы – мой стимул расти и двигаться дальше 🙌🏻🙌🏻🙌🏻", – призналась Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 24 2017 в 5:15 PDT

Отметим, даже среди подписчиков Ольги Бузовой ее занятие вызывает неоднозначную реакцию. Кто-то благодарит за смелость и просит пробовать дальше, другие просят не позориться и забыть об эстрадной карьере как о страшном сне. К потоку критики певица привыкла и в других сферах жизни. Ее часто ругают за откровенные снимки и вызывающие наряды, а также за неподобающее с точки зрения подписчиков поведение. Впрочем, зачастую за то же самое ее и хвалят, называя это смелостью и поисками себя.