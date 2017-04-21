Меньшова закричала из-за Боярской

Ведущая шоу "Наедине со всеми" Юлия Меньшова сообщила в социальной сети Facebook, что провела бессонную ночь из-за сериала "Анна Каренина". Телезвезда буквально прокричала в интернет-пространство, что Лиза Боярская великолепна.

Складывается впечатление, что вся страна сейчас обсуждает многосерийную драму режиссера Карена Шахназарова, которую он снял по мотивам легендарного романа Льва Толстого. Многим не дает покоя исполнительница главной роли Лиза Боярская.

Кто-то упорно отказывается видеть в "басистой дочери мушкетера" Анну Каренину, другие же с пеной у рта доказывают, что в отечественном кинематографе нет актрисы, которая бы справилась с этой работой лучше, чем Боярская.

Юлия Меньшова оказалась в числе поклонников Елизаветы. "Вот сейчас, в 6 утра, я закончила смотреть сериал "Анна Каренина", который до того видела урывками, и отложила, чтобы воспринять – целостно. Прежде всего хочется мне громко крикнуть именно в fb пространство, что это потрясающая работа Елизаветы Боярской. Грандиозная даже!!!" – эмоционально заявила телезвезда.

Также ведущая "Наедине со всеми" похвалила исполнителя роли Вронского Максима Матвеева, который является мужем Боярской. Не забыла Меньшова отметить и Кирилла Гребенщикова, Виталия Кищенко, Ивана Колесникова, Викторию Исакову. "Я готова, в общем-то, перечислять все титры, включая поразительного мальчишку, сыгравшего Сережу в детстве", – призналась восхищенная Меньшова.

Юлия считает, что успех картины – заслуга ее создателя. "Причиной тому – великолепная работа режиссера Карена Шахназарова, который напомнил нам всем о давно забытой роскоши, под названием – ТРАКТОВКА. Это авторский взгляд на узко– выделенную мелодраматическую линию романа Толстого. Пристальный анализ человека. Отношений. И просто фантастическое исследование женского характера. Причем, трактовка не совсем вольная, а совершенно в ключе самого Льва Николаевича. Эдакая "Крейцерова соната" – наоборот. От женского лица", – провела параллель начитанная Меньшова.

Очевидно, что Анну Каренину вряд ли можно назвать идеалом женщины в плане характера. "Образ далеко не комплиментарный. Впитавший в себя оттенки истеричности конкретной женщины, Софьи Андреевны Берс (неизменной музы женских образов Толстого), и нарождающийся дух феминизма, и тупик религиозности, подменивший содержание внешней формой приличий", – перечислила телеведущая.

По мнению Меньшовой, Боярская в этой непростой роли безупречна. "Именно такую Анну, мощную натуру, одержимую гордыней, и всеми, рожденными этим душевным недугом страстями, и воплотила Елизавета Боярская. Блестяще. С беспощадной правдой. И безупречной мотивацией последнего шага – под поезд", – резюмировала Юлия.

Напомним, по сюжету, идет 1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать Анну Каренину и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту?





Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить. Погрузившись в свое прошлое, Вронский начинает переосмысливать произошедшее почти тридцать лет назад и наконец понимает, что долгие годы находился во власти давно минувших событий. И кто знает, найдутся ли у него силы и захочет ли он, освободиться, отпустить то, что должно стать просто памятью.