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Меньшова закричала из-за Боярской

Юлия Меньшова. Фото: instagram.com/juliavmenshova
Ведущая шоу "Наедине со всеми" Юлия Меньшова сообщила в социальной сети Facebook, что провела бессонную ночь из-за сериала "Анна Каренина". Телезвезда буквально прокричала в интернет-пространство, что Лиза Боярская великолепна.
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Складывается впечатление, что вся страна сейчас обсуждает многосерийную драму режиссера Карена Шахназарова, которую он снял по мотивам легендарного романа Льва Толстого. Многим не дает покоя исполнительница главной роли Лиза Боярская.

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 Россияне возмущены новой Карениной

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Кто-то упорно отказывается видеть в "басистой дочери мушкетера" Анну Каренину, другие же с пеной у рта доказывают, что в отечественном кинематографе нет актрисы, которая бы справилась с этой работой лучше, чем Боярская.

Юлия Меньшова оказалась в числе поклонников Елизаветы. "Вот сейчас, в 6 утра, я закончила смотреть сериал "Анна Каренина", который до того видела урывками, и отложила, чтобы воспринять – целостно. Прежде всего хочется мне громко крикнуть именно в fb пространство, что это потрясающая работа Елизаветы Боярской. Грандиозная даже!!!" – эмоционально заявила телезвезда.

Также ведущая "Наедине со всеми" похвалила исполнителя роли Вронского Максима Матвеева, который является мужем Боярской. Не забыла Меньшова отметить и Кирилла Гребенщикова, Виталия Кищенко, Ивана Колесникова, Викторию Исакову. "Я готова, в общем-то, перечислять все титры, включая поразительного мальчишку, сыгравшего Сережу в детстве", – призналась восхищенная Меньшова.

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

Юлия считает, что успех картины – заслуга ее создателя. "Причиной тому – великолепная работа режиссера Карена Шахназарова, который напомнил нам всем о давно забытой роскоши, под названием – ТРАКТОВКА. Это авторский взгляд на узко– выделенную мелодраматическую линию романа Толстого. Пристальный анализ человека. Отношений. И просто фантастическое исследование женского характера. Причем, трактовка не совсем вольная, а совершенно в ключе самого Льва Николаевича. Эдакая "Крейцерова соната" – наоборот. От женского лица", – провела параллель начитанная Меньшова.

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

Очевидно, что Анну Каренину вряд ли можно назвать идеалом женщины в плане характера. "Образ далеко не комплиментарный. Впитавший в себя оттенки истеричности конкретной женщины, Софьи Андреевны Берс (неизменной музы женских образов Толстого), и нарождающийся дух феминизма, и тупик религиозности, подменивший содержание внешней формой приличий", – перечислила телеведущая.

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

По мнению Меньшовой, Боярская в этой непростой роли безупречна. "Именно такую Анну, мощную натуру, одержимую гордыней, и всеми, рожденными этим душевным недугом страстями, и воплотила Елизавета Боярская. Блестяще. С беспощадной правдой. И безупречной мотивацией последнего шага – под поезд", – резюмировала Юлия.

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

Напомним, по сюжету, идет 1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать Анну Каренину и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин все же идет к Вронскому и задает вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту?

  

Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить. Погрузившись в свое прошлое, Вронский начинает переосмысливать произошедшее почти тридцать лет назад и наконец понимает, что долгие годы находился во власти давно минувших событий. И кто знает, найдутся ли у него силы и захочет ли он, освободиться, отпустить то, что должно стать просто памятью.

Автор: Елена Алешина21 апреля 2017, 16:58
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