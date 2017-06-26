В свадьбу Никиты Преснякова вбухали десятки миллионов

Внук Пугачевой решил затмить роскошью остальных звезд. Все-таки в первый раз парень женится.

Ровно месяц остался до того момента, как старший внук Примадонны станет семейным человеком. "С нетерпением ждем, ведь все, что сейчас происходит впервые, – улыбается счастливый Никита Пресняков. – Сейчас мы много времени уделяем подготовке – обещаем немало сюрпризов для гостей. Нам помогают родители и свадебное агентство".

Свадьба певца и модели Алены Красновой состоится в подмосковном коттеджном поселке – с выездной регистрацией на свежем воздухе. Грядущее торжество обойдется семье, как говорят, в несколько десятков миллионов рублей. Судите сами. Декоратором церемонии пригласили Лидию Симоновк, которая занималась оформлением свадеб самой знаменитой пары Инстаграма Мурада и Натальи Османн, фигуриств Татьяны Волосожар и Максима Транькова, актрисы Анны Хилькевич.

Имиджмейкером события будет звездный модельер Джемал Махмудов – в его платье на открытии Московского кинофестиваля по красной дорожке шла Алена Водонаева. Ну а кульминацией праздник станет огромный – высотой в два метра = торт. Его приготовит кондитер Ренат Агзамов, который делал сладкие шедевры на дни рождения Филиппа Киркорова, Бари Алибасова, Ани Лорак, Андрея Малахова и Ксении Бородиной.

Назвать точную стоимость торта для внука Пугачевой в компании кондитера отказались, мол, все рассчитывается индивидуально, цена зависит от начинки, украшения, видов теста и множества других факторов. Но догадаться, что торт стоит очень дорого можно уже по тому обстоятельству, что Киркорову 400 килограммов трехметрового счастья обошлись, как говорят, в 2 миллиона рублей, а пекли тот шедевр 200 кондитеров.

enter; width:100%;"> Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Фев 14 2017 в 4:18 PST

Гостями свадьбы Никиты Преснякова, как сообщает StarHit, станут 200 гостей – родственники и самые близкие друзья. Свой отпуск в Юрмале ради такого случая прервет и Алла Пугачева.