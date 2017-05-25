Подольская выдвинула ультиматум Преснякову

Певец ради каприза жены готов мало спать. Он счастлив, что рядом есть такая женщина.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская были первой звездной парой, приехавшей на традиционную премию Topical Style Awards. На людях они выглядят очень счастливыми, но как два артиста уживаются вне сцены, без света софитов и съемок? Корреспондент Dni.Ru попросил Преснякова рассказать о привычках супруги.

"Когда мы только начали жить вместе, Наташа поставила мне одно условие, – улыбнулся Владимир. – Выдвинула, можно сказать, ультиматум: попросила, чтобы я непременно присутствовал в студии на всех ее записях. И теперь еду туда в любом состоянии – больной, сонный. Просто ей очень важны мои советы, профессиональное мнение. Она ленивая, а я могу ее мощно мотивировать".

Сообщил Пресняков и еще об одном пристрастии любимой жены: "Она шмоточница, очень любит шопинг. Постепенно мой шкаф начали занимать ее вещи". Впрочем, невзирая на маленькие слабости Наташи, муж ее обожает.





"Мы готовимся к скорой свадьбе моего старшего сына Никиты, – добавил певец. – Он то и дело звонит мне, спрашивает совета, что, мол, и как. Никита очень волнуется. Хотя, кажется, я волнуюсь больше. А подарю я ему что-нибудь мощное, серьезное, конечно".

Журналисты "Экспресс-газеты" узнали, что родители приобрели Никите Преснякову роскошную квартиру. Апартаменты стоимостью 60 миллионов рублей расположены в самом центре Москвы – на Лубянке. Ну а бабушка – Алла Пугачева – подарок давно сделала: она отдала внуку свою дачу в Малых Бережках, что на Истре.