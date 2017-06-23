Ксения Собчак об измене мужу

Эксклюзив Особое мнение Интервью Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена Глюк'oZa и Кондулайнен явились на ММКФ с декольте до пупа

Выбор читателей

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Шепс откровенно о любви к погибшей звезде "Битвы экстрасенсов"
Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" сорвалась
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Пятница 23 июня
Лента новостей
10:38
Скандал из-за задержки рейса в Домодедово попал на видео
10:32
Мусор с полигона Кучино развезут по Подмосковью
10:25
Подростки потеряли интерес к сексу
10:17
NASA опубликовало загадочные марсианские снимки (видео)
10:16
На шахте в Коми произошло обрушение
10:11
Роскомнадзор поставил ультиматум Telegram
09:47
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
09:43
На Москву идет 30-градусная жара
09:34
На Ладожском озере пропали двое мужчин
09:22
ВМФ ударил крылатыми ракетами по террористам в Сирии (видео)
09:04
Редникова выставила приплюснутую грудь
08:54
В Сети высмеяли бородавки на ушах Ким Чен Ына
08:53
Украину настигла суровая кара за издевательства над Самойловой
08:49
Российские самолеты за неделю перехватили 14 разведчиков у границ
08:34
На МКАД образовалась многокилометровая пробка
08:27
Суд арестовал ТЦ бывшего владельца "Черкизона"
08:14
Тимошенко нанесла подлый удар Порошенко
08:13
На Рублевском шоссе загорелся Gelandewagen
06:50
Свалку в Балашихе экстренно закрыли после приказа Путина
22:00
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
21:54
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
21:44
Лучшие платья на красной дорожке ММКФ
21:35
Тела пропавших зимой юноши и девушки нашли на чердаке
21:18
Массовые самоубийства украинских военных объяснили махинациями Киева
21:14
Как сэкономить на дороге к морю
21:06
В ЕС договорились о продлении санкций против России
21:03
В Нижнем Тагиле детскому хирургу сломали челюсть
20:43
Антон Гетта вновь займется "Честными закупками"
20:39
Названо главное отличие человека от животных
20:17
ОНФ проконтролирует учреждения социальной сферы
19:59
В деле "пьяного" мальчика нашли нечистую силу
19:47
Вера Глаголева показала красавицу-дочь
19:37
Как не прогореть на обмене валюты в отпуске
19:24
Раскрыта загадка гибели рабочих в Москве
19:02
Россиян напугало падение метеорита под Москвой (видео)
18:58
Михалков забрал себе песни Захаровой
18:52
Обманутых дольщиков приглашают в Госдуму
18:37
Мажор похвастался опасными гонками по Москве (видео)
18:30
Великобритания осталась без наследника престола
18:26
Мужчина зарезал официантку в центре Москвы
18:19
В Москве при дорожных работах погибли четыре человека
17:59
Президент сделал министру Силуанову замечание
17:57
На что живут наследные принцы
17:57
ОНФ помогает решить проблемы в здравоохранении
17:29
Фестиваль "Нашествие" выбирает президента
17:28
Стоун рассекретил рабочее место Путина
17:18
Четыре типа курортных разлучниц
17:13
Бывшего мэра судят за дорогие застолья
16:51
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
16:33
Москвичей предупредили о грозе с запада
16:28
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
16:21
Лучшие современные фильмы о войне
16:19
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
16:18
В Сети пожаловались на блокировку Google
16:10
Стилист Александр Тодчук оценил наряды звезд на красной дорожке
15:57
Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку
15:55
Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
15:55
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
15:49
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
15:33
В России решили отменить новогодние выходные
15:21
Названы любимые фильмы россиян
15:18
В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
15:00
Калининградцы почтили память погибших в годы войны
14:58
В Москве назвали лучшие компании
14:57
Медведев спрятался под зонтиком Путина
14:54
Астероид оставил Земле два дня до катастрофы
14:26
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
14:25
Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки
14:24
Как распознать альфонса
14:08
Названа дата возвращения лета в Москву
14:08
В ОП обсудили борьбу с пропагандой терроризма
13:59
Бурятия представила свой туристический потенциал
13:59
Открылся секс-курорт с системой "все включено" (видео)
13:59
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
13:43
Стало известно о коме российского губернатора
13:40
Ловкий орел оставил рыбака без добычи (видео)
13:34
Надежда Савченко показала секс на заседании Рады
13:33
В Москве рухнула база водительских удостоверений
13:31
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой
13:25
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
13:17
Кражу 677 млн Табакова повесили на тестя Кириленко
13:15
Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду
13:12
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
13:01
Как в России ищут пропавших на войне солдат
12:54
В гостях у звезды: Анастасия Волочкова
12:46
Женя Малахова: Место актрисы – в буфете
12:43
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
12:42
Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения
12:38
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
12:35
Разразился очередной скандал с ТЭФИ
12:29
Названы имена чиновников-миллиардеров
12:18
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
12:03
Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже
11:59
У родившей Теоны Дольниковой нашелся муж-американец
11:58
Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев
11:28
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
11:27
Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу
11:18
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
11:10
Алена Водонаева о рождении дочери
11:00
На Украине замминистра продала свидание за $350
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
В России решили отменить новогодние выходные
Шоу-бизнес

Ксения Собчак об измене мужу

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Ксения Собчак дала откровенное интервью о личной жизни и работе. Скандально известная телеведущая высказалась об измене мужу, актеру Максиму Виторгану, и пофантазировала о том, что с ней будет через много лет.
прочитано 2365 раз

Ксения Собчак приняла участие в съемках ролика для нового проекта известного женского модного журнала. Телеведущая рассказала о сильных сторонах своего характера. "Я умею быть жесткой, умею добивать своего. Я перфекционист, трудоголик и карьерист. Мне кажется, что это букет прекрасных качеств", – выразила свое мнение Ксения.

ПО ТЕМЕ

Боня набросилась на Собчак с оскорблениями

Что Собчак сделала со своей грудью

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Очень неожиданно Собчак ответила на вопрос о том, при каких обстоятельствах она могла бы соврать. "Во-первых, никогда нельзя признаваться в изменах мужу. И наоборот, он тоже меня этому учил. Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего". Вот тут у меня даже индульгенция", – цитирует Собчак Vogue.

enter; width:100%;">

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Зашла речь и о сыне Ксении и Максима Платоне. "Я читала много литературы, связанной с детьми и воспитанием, и, в общем-то, все это так интересно. А потом прочитала замечательную фразу, которая мне очень понравилась и которая гораздо сложнее в исполнении, чем все остальные тома психологической литературы. Звучит она так: "Не надо воспитывать детей, это все равно бесполезно. Дети будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И это, конечно, для меня сейчас очень актуально", – призналась ведущая.

Несмотря на счастливое материнство, для Ксении важна работа. Она мечтает через много лет вести собственное шоу. "Я уже буду такая тетенька. К 60 у меня будет своя программа на большом федеральном канале. Я буду сидеть в кресле и, чуть похрипывая, о чем-то спрашивать своих героев. Все будут говорить: "Старая стерва, калоша, к ней идти… Но надо ведь! Ведь если не пойдешь, то тоже опозоришься", – нафантазировала Собчак.

При этом Ксения не настолько железная, какой хочет казаться. У нее есть свои слабости и моменты усталости. Она рассказала: "Когда мне хочется ни о чем не думать и потупить, я включаю какой-нибудь фильм о захвате планеты пришельцами и беру шоколадки "Белочка" с собой кровать. И хороший крепкий кофе".

Автор: Наталья Аряева23 июня 2017, 09:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Собчак побила Валерию

567

комментарии

Политика

Тимошенко нанесла подлый удар Порошенко
Президент сделал министру Силуанову замечание
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США

Шоу-бизнес

Друг о Дане Борисовой: Это самый подлый и низкий человек
Ксения Собчак об измене мужу
Джигурда ответил на чудовищные обвинения в истязаниях кумы
Звезде "Дома-2" устроили травлю из-за смерти "пьяного" мальчика

Проишествия

Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
Prodigy насмерть подавился яйцом

Lifestyle

Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Шоу-бизнес

Молодой ведущий позвал замуж 49-летнюю Поплавскую

Разведенная актриса решила, что свадьба будет красивой
Шоу-бизнес

У 86-летнего Краско сдали нервы после обидных слов тещи

Известный артист вспылил и хлопнул дверью на "Прямом эфире"
Общество

На Москву идет 30-градусная жара

К концу июня погода приблизится к летней
Спорт

Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу

Алина Еременко готова пойти на такое, если россияне выиграют Кубок Конфедераций

Гороскоп

Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня

Фоторепортажи

Редникова выставила приплюснутую грудь
Лучшие платья на красной дорожке ММКФ
Вера Глаголева показала красавицу-дочь
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

Спорт

Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян

Регионы

В деле "пьяного" мальчика нашли нечистую силу
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
Мужчина с сыном погибли в "электрическом" озере под Иркутском
Медсестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru