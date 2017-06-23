Ксения Собчак об измене мужу

Ксения Собчак дала откровенное интервью о личной жизни и работе. Скандально известная телеведущая высказалась об измене мужу, актеру Максиму Виторгану, и пофантазировала о том, что с ней будет через много лет.

Ксения Собчак приняла участие в съемках ролика для нового проекта известного женского модного журнала. Телеведущая рассказала о сильных сторонах своего характера. "Я умею быть жесткой, умею добивать своего. Я перфекционист, трудоголик и карьерист. Мне кажется, что это букет прекрасных качеств", – выразила свое мнение Ксения.

Очень неожиданно Собчак ответила на вопрос о том, при каких обстоятельствах она могла бы соврать. "Во-первых, никогда нельзя признаваться в изменах мужу. И наоборот, он тоже меня этому учил. Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего". Вот тут у меня даже индульгенция", – цитирует Собчак Vogue.

enter; width:100%;"> Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 22 2017 в 9:27 PDT

Зашла речь и о сыне Ксении и Максима Платоне. "Я читала много литературы, связанной с детьми и воспитанием, и, в общем-то, все это так интересно. А потом прочитала замечательную фразу, которая мне очень понравилась и которая гораздо сложнее в исполнении, чем все остальные тома психологической литературы. Звучит она так: "Не надо воспитывать детей, это все равно бесполезно. Дети будут похожи на вас. Воспитывайте себя". И это, конечно, для меня сейчас очень актуально", – призналась ведущая.

Несмотря на счастливое материнство, для Ксении важна работа. Она мечтает через много лет вести собственное шоу. "Я уже буду такая тетенька. К 60 у меня будет своя программа на большом федеральном канале. Я буду сидеть в кресле и, чуть похрипывая, о чем-то спрашивать своих героев. Все будут говорить: "Старая стерва, калоша, к ней идти… Но надо ведь! Ведь если не пойдешь, то тоже опозоришься", – нафантазировала Собчак.

При этом Ксения не настолько железная, какой хочет казаться. У нее есть свои слабости и моменты усталости. Она рассказала: "Когда мне хочется ни о чем не думать и потупить, я включаю какой-нибудь фильм о захвате планеты пришельцами и беру шоколадки "Белочка" с собой кровать. И хороший крепкий кофе".