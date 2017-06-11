Что Собчак сделала со своей грудью

Максим Виторган и Ксения Собчак посетили кинофестиваль "Кинотавра" в Сочи. Светская львица удивила всех неожиданной татуировкой в области груди.

Собчак и Виторган появились на красной ковровой дорожке на премьере фильма Резо Гигинеишвили "Заложники". При этом, если внешний вид спутника светской львицы нареканий не вызвал, что сама телеведущая в очередной раз поразила поклонников.

Удивлением для многих стала татуировка на груди Собчак. Когда именно появился рисунок, остается неизвестным. Значение узора журналистка также не раскрывала.

С критикой подписчики Собчак отнеслись и к ее наряду. "Тот редкий случай когда мужчина привлекательнее нафуфыренной женщины", – пишет один из пользователей сети. "С мужем негармонично оделась", – поддержал другой комментатор.

Напомним, пользователи социальной сети Instagram часто критикуют Собчак за необычный внешний вид. Некоторые комментаторы и вовсе считают, что у светской львицы напрочь отсутствует вкус.

Тем не менее, всегда находятся и те, кто поддерживает звезду. "Обожаю вашу пару, очень гармонично смотритесь", – пишет пользователь под фотографией Собчак и Виторгана. "Какая же вы красивая пара ! Приятно смотреть", – восхищается другой.