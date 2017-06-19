Боня набросилась на Собчак с оскорблениями

Виктория Боня и Ксения Собчак давно не общаются. Тем не менее, недавно бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" высказалась в адрес телеведущей, причем в весьма негативном ключе.

В одном из прямых эфиров в социальной сети Instagram, запись которого недавно появилась в Сети (и вскоре исчезла, однако некоторые СМИ успели сделать расшифровку), Виктория Боня прошлась по Ксении Собчак.

Многочисленные поклонники поинтересовались у Бони, как она относится к телебондинке и оценивает ее. Та не стала расшаркиваться с экс-ведущей "Дома-2" и в весьма жестких выражениях охарактеризовала Ксению. "Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка. Меня она ненавидит, потому что я, бывшая участница проекта, вдруг стала появляться на международных мероприятиях, и ее это коробит, а ее там никто не знает… Понимаете, насколько она некрасивый человек? Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышом, понимаете?" – цитирует Викторию Боню Starhit.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 21 2017 в 3:03 PDT

Бывшая участница скандально известного телепроекта объяснила, почему так негативно относится к ведущей, и заявила, что готова то же самое повторить глядя Собчак в лицо. "Я говорю то, что я могу сказать в глаза. То есть я не то, чтобы сижу и поливаю кого-то за спиной. Все это я могу сказать ей в глаза. Она заслужила те слова, которые я сейчас о ней говорю. Потому что она травила мою жизнь", – заявила Боня.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 24 2017 в 10:38 PDT

Напомним, отношения Виктории и Ксении резко испортились после того, как, по мнению Вики, Ксения приложила руку к обнародованию ее интимных фотографий. "Собчак для меня не существует. Этого человека для меня больше нет", – отрезала Виктория. Боня уверена, что Собчак якобы хочет очернить ее репутацию.

А еще Викторию якобы не пустили на модный показ известного дизайнера Ульяны Сергеенко именно из Ксении Собчак, чьей близкой подругой та является. "Собчак сказала: "Ни в коем случае", – сообщила обиженная Виктория Боня.