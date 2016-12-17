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В семье Началовой случилась трагедия
Певица очень тяжело переживает утрату, ведь именно благодаря дедушке Юлия занялась музыкой. Трагичной новостью звезда поделилась с поклонниками в своем Instagram сегодня утром, 17 декабря.
"Сегодня не стало моего любимого и родного дедушки Василия Егоровича Началова. Его любовь к музыке передалась нам, его потомкам. Дедушка в юности своими руками сделал гармонь, и сам научился виртуозно владеть инструментом. Мой дед всегда был и остается для меня примером трудолюбия, целеустремленности и настоящей мужественности. Он был Героем Труда СССР. Когда я была маленькая, я с трепетом у окна вечером ждала, когда мой любимый дедушка вернется с работы. Всегда дедушку заставляла играть для меня на гармони, а я пела русские народные песни! Вечная память... я очень буду скучать", – написала Началова.
Поклонники знаменитости выразили свои соболезнования и поддержали Юлию. "Юлечка, примите самые искренние соболезнования", "Вечная память дедушке!", "Передайте вашему папе Виктору Началову слова соболезнования и поддержки!", "Соболезную, Юля, крепитесь!", – написали они в комментариях.
Напомним, также в ноябре хирург Алексей Переверзев заявил о серьезных проблемах с здоровьем самой Юлии. Он разглядел на руках артистки странные уплотнения и предположил, что в этом случае потребуется хирургическое вмешательство. По словам врача, исполнительница может травмировать эти уплотнения, а это, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям.
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