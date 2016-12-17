В семье Началовой случилась трагедия

Певица Юлия Началова потеряла близкого родственника. Не стало дедушки звезды, Василия Егоровича Началова. Он скончался в возрасте 87-ми лет.

Певица очень тяжело переживает утрату, ведь именно благодаря дедушке Юлия занялась музыкой. Трагичной новостью звезда поделилась с поклонниками в своем Instagram сегодня утром, 17 декабря.

"Сегодня не стало моего любимого и родного дедушки Василия Егоровича Началова. Его любовь к музыке передалась нам, его потомкам. Дедушка в юности своими руками сделал гармонь, и сам научился виртуозно владеть инструментом. Мой дед всегда был и остается для меня примером трудолюбия, целеустремленности и настоящей мужественности. Он был Героем Труда СССР. Когда я была маленькая, я с трепетом у окна вечером ждала, когда мой любимый дедушка вернется с работы. Всегда дедушку заставляла играть для меня на гармони, а я пела русские народные песни! Вечная память... я очень буду скучать", – написала Началова.

Фото опубликовано Юлия Началова (@julianachalova) Дек 16 2016 в 5:41 PST



Поклонники знаменитости выразили свои соболезнования и поддержали Юлию. "Юлечка, примите самые искренние соболезнования", "Вечная память дедушке!", "Передайте вашему папе Виктору Началову слова соболезнования и поддержки!", "Соболезную, Юля, крепитесь!", – написали они в комментариях.

Фото опубликовано Юлия Началова (@julianachalova) Дек 16 2016 в 10:29 PST



Напомним, также в ноябре хирург Алексей Переверзев заявил о серьезных проблемах с здоровьем самой Юлии. Он разглядел на руках артистки странные уплотнения и предположил, что в этом случае потребуется хирургическое вмешательство. По словам врача, исполнительница может травмировать эти уплотнения, а это, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям.