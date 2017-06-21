Бесстыжий Панин шокировал новой аморальной выходкой

В Крыму артист разделся догола перед изумленными детьми. Он уверяет, что собственной дочки при этом рядом не было.

Алексей Панин не дает заскучать поклонникам. В Сети то и дело появляются шокирующие снимки и видеоролики, в которых актер орально ублажает мужчину, ходит по улицам в женских колготках, мастурбирует на камеру, милуется с собакой.

И вот новая аморальная выходка. Панин на пляже в Крыму решил, что в плавках ему слишком жарко. И смело скинул исподнее, оставшись в костюме Адама. Причем вокруг бегали дети. Но они оторопели, увидев, что дядя перед ними вывалил ничтоже сумняшеся. "Дочки рядом нет, она с подружками, (специально для тех, кто хочет поговорить на эту тему), но детей тут много. И их родители к этому нормально относятся", – заявил актер в подписи к снимку. Тем не менее многие задавались вопросом, не сама дочка ли делала скандальную фотографию.

enter; width:100%;"> Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июн 21 2017 в 1:30 PDT

Напомним, что сейчас в интернете продолжается сбор подписей под петицией с требованием "провести принудительную психиатрическую экспертизу актера Алексея Панина". Почти тысяча человек уже поддержали это обращение к главному психиатру Департамента здравоохранения Москвы и другим компетентным чиновникам.

Судя по реакции пользователей, постоянные безнравственные выходки актера их ужасают. "Вы людей закрываете за то, что они пивко пьют в общественных местах! А здесь маньячино ходит по дворам!", "Его срочно нужно изолировать!!! Вы сажаете маньяков на пожизненно!!! А здесь маньяк ходит по нашим дворам. В тюрьму его!!!", "Поведение Панина ЧУДОВИЩНО. Страшно за ребенка . Он развращает дочь если не физически (что не исключено), то морально без сомнения. Только просто нахождение рядом с Паниным у дочери разрушается психика", – пишут люди в комментариях к петиции.