Участник "Дома-2" в женском белье поддержал Панина

Рустам Солнцев оправдался за розовый лифчик. Он готов носить его сколько угодно. Лишь бы коллеге-актеру было хорошо.

Рустам Солнцев – один из самых эксцентричных участников проекта "Дом-2". Разумеется, он не мог остаться в стороне от скандала, в котором в последнее время был замечен его друг – актер Алексей Панин. Тот щеголял по городу в женских стрингах, чулках и лифе. Ну и Солнцев нарядился вслед за ним.

"У Панина сейчас нет никакой поддержки, поэтому мне захотелось встать на его сторону, – заверил Рустам Dni.Ru. – Люди его просто возненавидели. Я читаю комментарии, которые пользователи оставляют в ответ на скандальные видеоролики Панина, и диву даюсь – откуда в них эта злость берется! Возможно, потому что все эти его экзерсисы, клипы очень некрасиво сняты – не эстетично, не симпатично. Алексей в них не сексуален, а просто уродлив".

"Но эти видео не делают Панина плохим человеком, их появление не значит, что его надо гнобить и оскорблять, – продолжает Солнцев. – Эти ролики не предназначались для чужих глаз, они были просто украдены какими-то его близкими людьми и выложены в Сеть из-за какой-то гадливой вредности. Панина этим просто подставили и унизили. А ведь даже у самых простых людей в телефоне есть снимки и видео, которые могут скомпрометировать".

"Лифчик я надел для того, чтобы поддержать Панина, – уверяет Рустам. – Он ведь просто артист, пусть им и остается".

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Июн 18 2017 в 6:00 PDT

В ролике с бюстгальтером, который у себя на странице опубликовал Солнцев, он особо заметил: "Леша, тебе очень, очень идет женское белье. И я готов красоваться в этом лифчике сколь угодно долго – лишь бы тебе было хорошо".