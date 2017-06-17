Малышева спасла Дроздова от смерти
Вскоре после происшествия Николай Дроздов встретился с теледоктором Еленой Малышевой. Телеведущая тут же обратила внимание на жуткий вид зоолога и поспешила принять экстренные меры. В итоге Дроздова доставили в больницу. Медики едва успели спасти жизнь ученого. При этом сама Малышева скромничает и говорит, что спасение Дроздова вовсе не ее заслуга.
"На самом деле, я Николая Николаевича ни от чего не спасала. Просто встретившись с ним на одном из мероприятий Первого канала, я увидела что у него фактически вся рука черная. Было ясно, что это некроз. И нужно было экстренно что-то предпринять. Мы срочно вызвали скорую помощь и отправили Николая Николаевича и в институт Склифасовского. Вот там его точно спасли", – рассказала Малышева.
Об инциденте стало известно после выхода в эфир фильма Первого канала, который посвящен 80-летнему юбилею ведущего. Картину назвали "Николай Дроздов. Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион".
Фильм состоит из интервью Дроздова и его близких. В эфире друзья и коллеги телеведущего вспоминали его биографию, рассказывали о научной деятельности, его работе на программе "В мире животных", также показали архивные кадры времен участия Николая Дроздова в проекте "Последний герой".
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