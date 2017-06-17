Малышева спасла Дроздова от смерти

Телеведущего и зоолога Николая Дроздова укусила ядовитая змея, однако ученый решил не обращать внимание на инцидент. Он довел себя до того, что от укуса вся рука почернела.

Вскоре после происшествия Николай Дроздов встретился с теледоктором Еленой Малышевой. Телеведущая тут же обратила внимание на жуткий вид зоолога и поспешила принять экстренные меры. В итоге Дроздова доставили в больницу. Медики едва успели спасти жизнь ученого. При этом сама Малышева скромничает и говорит, что спасение Дроздова вовсе не ее заслуга.

"На самом деле, я Николая Николаевича ни от чего не спасала. Просто встретившись с ним на одном из мероприятий Первого канала, я увидела что у него фактически вся рука черная. Было ясно, что это некроз. И нужно было экстренно что-то предпринять. Мы срочно вызвали скорую помощь и отправили Николая Николаевича и в институт Склифасовского. Вот там его точно спасли", – рассказала Малышева.

Об инциденте стало известно после выхода в эфир фильма Первого канала, который посвящен 80-летнему юбилею ведущего. Картину назвали "Николай Дроздов. Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион".

Фильм состоит из интервью Дроздова и его близких. В эфире друзья и коллеги телеведущего вспоминали его биографию, рассказывали о научной деятельности, его работе на программе "В мире животных", также показали архивные кадры времен участия Николая Дроздова в проекте "Последний герой".