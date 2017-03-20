76-летняя Светлана Светличная показала шикарные ноги

Поклонники в восторге от фигуры звезды "Бриллиантовой руки". А ей нравятся восхищенные взгляды мужчин.

Актриса Светлана Светличная обожает мини-юбки и шорты. Благо, что фигура у нее потрясающая – кажется, что время не властно над ней. На своей странице в социальной сети звезда "Бриллиантовой руки" опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с отцом российской от-кутюр Славой Зайцевым. Поклонники обратили внимание на прекрасные ноги актрисы. И рассыпались в комплиментах.

"Даже когда мне будет 80, я надену мини-юбку. Если людям это будет по-прежнему нравиться и я буду слушать добрые слова и комплименты, то мини так и не сниму, – не раз обещала Светличная журналистам. – У меня дважды ломанные ноги, но тем не менее могу себе позволить мини. Когда ломала ноги, думала: "Наверное, мне это знаки, чтобы ходила в длинном платье". Но как только переломы зажили и отеки спали, я все забыла и снова пошла в мини".

"В советские времена я угрожала многим женщинам, – призналась актриса. – Они видели, как их мужья невольно на меня поворачивали головы. Они подспудно видели во мне соперницу: жена понимала, что в эти секунды мужик думал про меня и раздевал глазами меня, а не ее. А сейчас, в свои 76 лет, я уже не представляю такой опасности и слышу из женских уст: "А мы вас любим".

Публикация от Светлана Светличная (@svetlanasvetlichnaya_official) Мар 19 2017 в 1:18 PDT

"На протяжении многих лет мой вес не меняется – 54 килограмма, – ранее рассказывала Светличная в интервью Dni.Ru. – Если вдруг чувствую, что набрала лишний килограмм-другой, могу неделю ничего не есть, и все придет в норму".