На скандалистку Божену Рынскую нашли управу

Скандально известную блогершу Божену Рынскую отныне ждет наказание за использование нецензурных слов в интернете. Чтобы избежать кары, журналистке придется научиться выражаться без мата.

По информации отечественных СМИ, Роскомнадзор внес в свой реестр блогеров официальную страницу Божены в популярной социальной сети Facebook. В этот список попадают те аккаунты, которые в течение суток посещают более трех тысяч интернет-пользователей.

Теперь, согласно правилам Роскомнадзора, Рынска обязана избегать употребления нецензурных выражений в своих постах, сообщает сайт РЕН ТВ. Если Божена соизволит выразиться непечатными словами, ее будет ждать штраф.

Пользователи Сети в комментариях под новостью уже вовсю ерничают, что, узнав о реестре, журналистка непременно выругается в Facebook, проигнорировав запрет. К тому же у Божены богатый лексикон, она найдет оскорбительные слова и без мата.

К примеру, как-то раз у себя в блоге Рынска назвала ребенка цыган, сбитого на дороге, "дебиловатым куском говядины". Жену президента Трампа Божена сравнила с "девушкой из дорого эскорта". Достаточно часто темпераментная блогерша использует и нецензурные выражения, когда ее терпение на исходе.

Как-то раз Божена абсолютно серьезно заявила, что у нее – матерная гортань и без непечатных слов она просто не может жить. В своем сообщении звезда посвятила целую оду ругательствам, начав пост с цитаты Довлатова: "Так, я поселился у Михал Иваныча. Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причем бредил он исключительно матом. А матерился с тем же чувством, с каким пожилые интеллигентные люди вполголоса напевают. То есть для себя, без расчета на одобрение или протест".

По утверждению Рынской, это описание подходит и ей. "Реинкарнация Михал Иваныча в наши дни это я. Я тоже матерюсь, как дышу. У меня это физиологический процесс. Жаворонок же поет не потому, что хочет. Просто горло так устроено. Бывает же заячья губа, волчье небо, а у меня – матерная гортань", – огорошила своих подписчиков скандалистка.

Божена упивается скверными словами. "Мат точен. Вот, скажем, слово "*******". Или "*******". Они идеальны. Матом можно выразить весь спектр эмоции, от ****** себе до ** твою мать. Мат успокаивает: "В его матерщине звучала философская нота. Например, я расслышал: "Эх, плывут ****** да на глыбкой воды...". Вслушайтесь, какой образ!" – восхищается Рынска.