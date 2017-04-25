Певица Натали волнуется за новорожденного сына Евгения. Популярная исполнительница призналась, что малышу достается чересчур много внимания.

7 апреля 43-летняя певица Натали (настоящее имя Наталья Рудина) родила сына Евгения. И теперь остальные мужчины в доме – муж Александр и 15-летний Арсений с шестилетним Анатолием – буквально с ног сбились, чтобы удовлетворить все желания новорожденного крохи. "С рождением Жени у меня стало четыре сына, потому что мужа я тоже считаю ребенком, просто взрослым. Но в силу того, что разница с малышом у всех огромная, сегодня, само собой, именно он является центром нашей вселенной", – объяснила Натали.

Вся семья буквально трясется над малышом. "В доме не то что о ревности речи не идет, наоборот, все готовы передраться за внимание младшенького. Это надо наблюдать, как Саша, Сеня и Толя несутся к нему, стоит тому запищать, – склонятся над кроваткой, улюлюкают, по животику гладят… Я уже вижу, как через четыре месяца они будут спорить, кто даст Жене первую ложку прикорма, а еще спустя время – кто из них будет держать его за руки, когда сын станет делать первые шаги", – рассказала певица.

Впрочем, Натали не скрывает, что и сама не может "отлипнуть" от крохи. "Как в том анекдоте, когда женщина без конца поет новорожденному, а тот ей: "Мама, может быть, вы замолчите и дадите мне поспать?" Наверное, потому, что я слишком долго не могла забеременеть первенцем, я к каждому ребенку отношусь как к подарку Бога", – призналась исполнительница.

Публикация от @natali_star74 Апр 12 2017 в 5:59 PDT

Эта забота беспокоит Натали. "Вот и переживаю, как бы мы все четверо не избаловали карапуза и не лишили его права быть самостоятельным. А то вырастет, увидит, что все перед ним на цыпочках бегают, и будет из нас веревки вить. Как только Жене исполнится полгода, проведу семейный совет, что мы растим все-таки парня, а не дочку. И точка!" – заявила Натали.