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Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" сорвалась

Ирина Агибалова. Фото: instagram.com/agibalova_irina
Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова решила сбросить набранные за зиму килограммы. Для этого телебабушка разработала собственную диету. Однако спустя десять дней Ирина сорвалась.
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"Я уже второй день на щадящем режиме похудения, дети помогают мне советами по питанию, подсчету калорий, физической нагрузке и т.д. Нашла еще клинику по липоскульптуре, второй сеанс прохожу уже, пока не знаю, что получится, через месяц расскажу. А пока за сутки на весах минус 600 грамм, и это безумно вдохновляет", – похвасталась Агибалова на своей странице в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Пост, размещенный 7 июня, понравился поклонника телебабушки. Подписчики Ирины пожелали ей поскорее прийти к желаемому весу.

При этом некоторые отметили, что Агибалова и так находится в потрясающей форме. "Прекрасная", "Солнечных дней и настроения", "Куда вам худеть? Вы и так отлично выглядите", "Восхищаюсь вами", – написали фанаты.

Однако не прошло и десяти дней, как Ирина забросила свою диету. Вместо огуречной воды на ее страничке в соцсети снова появились фотографии жаренного мяса.

Давно не выкладывала вкусняшек))) Кто любит куриную печень? Признавайтесь)))

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina)

Возможно, продолжить диету Агибаловой помешали проблемы со здоровьем. Как писали Dni.Ru, звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга. Мигрени страшно мучают бывшую участницу телестройки, и даже помощь специалиста не спасает лишь на время.

Автор: Алёна Нестерова17 июня 2017, 13:04
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Грязные фото звезд "Дома-2"

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