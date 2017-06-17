Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" сорвалась

Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова решила сбросить набранные за зиму килограммы. Для этого телебабушка разработала собственную диету. Однако спустя десять дней Ирина сорвалась.

"Я уже второй день на щадящем режиме похудения, дети помогают мне советами по питанию, подсчету калорий, физической нагрузке и т.д. Нашла еще клинику по липоскульптуре, второй сеанс прохожу уже, пока не знаю, что получится, через месяц расскажу. А пока за сутки на весах минус 600 грамм, и это безумно вдохновляет", – похвасталась Агибалова на своей странице в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Пост, размещенный 7 июня, понравился поклонника телебабушки. Подписчики Ирины пожелали ей поскорее прийти к желаемому весу.

При этом некоторые отметили, что Агибалова и так находится в потрясающей форме. "Прекрасная", "Солнечных дней и настроения", "Куда вам худеть? Вы и так отлично выглядите", "Восхищаюсь вами", – написали фанаты.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Июн 7 2017 в 3:26 PDT

Однако не прошло и десяти дней, как Ирина забросила свою диету. Вместо огуречной воды на ее страничке в соцсети снова появились фотографии жаренного мяса.

Давно не выкладывала вкусняшек))) Кто любит куриную печень? Признавайтесь))) Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Июн 16 2017 в 3:36 PDT

Возможно, продолжить диету Агибаловой помешали проблемы со здоровьем. Как писали Dni.Ru, звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга. Мигрени страшно мучают бывшую участницу телестройки, и даже помощь специалиста не спасает лишь на время.