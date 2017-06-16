Больная раком звезда "Дома-2": Надо ложиться и умирать

Звезда "Дома-2" Елена Степунина борется с раком. По словам девушки, некоторые уверены, что в ее ситуации следует "ложиться и умирать", однако сама она верит в выздоровление.

У звезды реалити-шоу "Дом-2" Елены Степуниной неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другое.

Узнав свой неутешительный диагноз, Елена, в отличие от многих людей, оказавшихся в той же ситуации, не стала делать тайны из своей болезни. "Я не считаю, что такое надо скрывать. В моем окружении люди не знали об онкологии ничего, боялись больных раком. Я сразу всем рассказала. Некоторые считают, что в такой ситуации надо ложиться и умирать, а я верю в выздоровление", – цитирует Степунину Starhit.

Сейчас 26-летняя Елена проходит курс химиотерапии. Она уже лишилась волос, ей нельзя делать косметические процедуры, кожа стала сухой, однако сама Степунина не переживает из-за потери красоты. "Мне очень идет быть лысой. Все восстановится потом. Ресницы и брови выпадают не у всех. Это все временно, я не переживаю", – призналась Степунина.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Июн 13 2017 в 4:10 PDT

Врачи настроены позитивно. "По мнению специалистов, динамика положительная. У меня впереди еще четыре курса. Но пока непонятно, помогут ли они мне выздороветь или придется делать лучевую терапию. Я верю в своего лечащего врача, поэтому думаю, что все будет круто", – заявила звезда телестройки.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Май 25 2017 в 9:50 PDT

Степунина воспринимает болезнь как ОРВИ и надеется, что ее спасут. Большой стимул для желания жить ей дает сын Матвей, которому нет и года. Пока Елена в больнице, за ним приглядывают многочисленные родственники – муж Владимир, свекор, мать, бабушка. "Рядом с Матвеем постоянно кто-то тусуется", – отметила Елена.

Бывшая участница телепроекта не скрывает, что лечение стоит денег. Ей помогают не только друзья и родные. но и совершенно посторонние люди, которые присылают средства на счет. Елена рассказала: "Неизвестная девушка зачислила мне 50 тысяч рублей. Ее мама умерла от такой же болезни... У меня нет цели собрать миллионы".

Болезнь изменила Елену. Она стала радоваться жизни, хотя всегда была склонна к депрессии. "Поскольку я верующий человек, всегда читаю молитву во время химиотерапии. Я думаю, что Бог нам помогает и иногда сам дает такие испытания, через которые надо пройти", – уверена Елена Степунина.