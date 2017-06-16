Больная раком певица блеснула на красной дорожке

Известная певица Лама Сафонова впервые за долгие месяцы изнурительной борьбы с раком в третьей стадии вышла в свет. Стройная артистка, оставшаяся из-за химиотерапии без волос, блистала на красной дорожке в роскошном платье.

Исполнительница приняла участие в церемонии "ТОП 100 самых стильных людей России", организованной изданием Bloggmagazine. Высоко подняв голову, с королевской осанкой Сафонова прошла перед фотографами и операторами. Гости торжества отметили, что в золотом длинном платье артистка выглядела прекрасно.

Ламу наградили в номинации "Сильная женщина года 2017" за то, что не опускает руки, с оптимизмом смотрит в будущее и находит в себе силы поддержать других пациентов, у которых такой же страшный диагноз.

"Впервые за полгода я смогла посетить светское мероприятие, выйти к людям и поблагодарить всех за любовь и поддержку. Сегодняшний день станет для меня путеводной звездой в прежнюю нормальную жизнь, – верит в свое исцеление Сафонова. – И хоть до победы далеко, но все равно, химиотерапия уже позади".

Позже в Instagram героиня вечера рассказала, какие эмоции принесла ей эта вылазка в свет. "Старт ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ назначен на 20 июня. Помните мою главу про больничный коридор с зеленой дорожкой?!) сейчас меня переполняет счастье.❤ После непростых дней накануне, в последний момент меня "отпустило" и силы откуда-то пришли, и как в сказке, я все-таки отправилась в ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ЭТИ АДСКИЕ ПОЛГОДА , как и обещала – на Красную дорожку.🙏 "ТОП 100 самых стильных людей России", на "BLOGGMAGAZINE AWARDS 2017". Набраться положительных эмоций, стимула и сил на дальнейшую битву. ВО ИМЯ ЖИЗНИ".

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Июн 16 2017 в 1:08 PDT

Лама была тронута теплым приемом публики. "Я даже и не предполагала, что там меня ждала в таком количестве ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКА!🙏❤ Если бы Вы знали – СКОЛЬКО СИЛ я почерпнула!.. Я хочу ими поделиться с теми, кто дерется за свою жизнь так же, как и я. Кто не боится смотреть смерти в лицо и шаг за шагом выцарапывает свое тело из лап клешневидного. Сейчас я еще более четко осознаЮ, насколько было правильным решением принять это приглашение и появиться там. Столько добрых слов, пожеланий, обнимашек, подарков, добрых глаз и стимула ЖИТЬ я привезла домой.. мне так необходимо это ощущение жизни!" – растрогано призналась Сафонова и поблагодарила поименно всех причастных к ее приключению.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Июн 16 2017 в 12:19 PDT

Певица сообщила, кто создал для нее такой стильный и оригинальный наряд. "Спасибо не просто талантливому дизайнеру, а человеку с прекрасной Душой и Светлым Сердцем СОФИ СТРОКАТТО! Ее прекрасное творение – красивое платье – не оставило равнодушным никого в этом зале. Спасибо за такой щедрый подарок. Я все переживала, что может быть в моем случае платье должно было быть более скромным?.. Но Твоя логика и чутье дизайнера меня убедили, что СВЕЧЕНИЕ просто необходимо! Поэтому я смело несла на себе этот золотой цвет, обрамленный в военную портупею, который олицетворял цвет СОЛНЦА И ЖИЗНИ!" – объяснила задумку дизайнера Лама.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Июн 16 2017 в 1:02 PDT

Сафонова, уставшая от тесных больничных стен и бесконечного лечения, получила незабываемые впечатления от вечера на свободе. "Я благодарна Богу, что на один день я сумела забраться на седьмое небо и чуть-чуть забыть о том, в чьих лапах нахожусь.. клешневидный так растерялся от этого вселенского потока Ваших молитв и сердечной доброты, что решил не высовываться – даже ночь моя прошла без боли, жАра, и других сюрпризов... Я Вам обещаю, Я обязательно ВЕРНУСЬ. Я останусь живой. Чтобы и другие могли смотреть на меня и верить что это возможно. БИТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ", – завершила свое послание на позитивной ноте неунывающая артистка.