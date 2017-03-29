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Онкобольная певица решилась на "страшный" укол

Лама Сафонова. Фото: GLOBAL LOOK press
Певица Лама Сафонова, которая сейчас проходит курс химиотерапии, решилась на экспериментальное лекарство. Артистка хочет поддержать измученный тяжелым лечением организм.
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Сафонова признается, что сильно истощена после тяжелой операции. "Химию при таком раскладе делать опасно, организму нужны силы противостоять яду. Мне дали еще день, еду домой, завтра вернусь в больницу и начнут введение третьего курса (и так уже слишком большая задержка – это так же опасно), – написала она в Facebook. – Снова между двух огней. Мне предложили вот что: применить особый укол (стоит он недешево) – я согласилась".

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Препарат вводят через 48 часов после начала химиотерапии. Певица очень переживает из-за болезненной процедуры. "Но тут еще момент – ставить его нужно только в живот. А у меня после операции еще до сих пор психологический "стопор". Сам укол крайне болезненный (его аналоги мне ставили в руку неоднократно). Меня от этой мысли просто начинает трясти, и я ничего не могу поделать. Самой смешно – полживота вырезано, а на укол какой-то в живот "стопор". Но моя врач мне пообещала этот "стопор" снять. Посмотрим. Главное – не уходить в себя", – храбрится Сафонова.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova)

Несмотря на серьезные испытания Лама продолжает радоваться жизни. "Накрасила глазки, зафоткалась для моих любимых читателей, и снова в кадр попали лучи солнца! Меня этот момент всегда радует! Я всегда любила фоткать небо и солнце! У меня масса красивых пейзажных фотографий. И поэтому просто лучи – всегда желанные гости на моих снимках", – отмечает она.

Буквально несколько часов назад артистка сообщила, что начала очередной курс химиотерапии. "Ну что ж, стартанула. Ангел мой, пойдем со мной. Ты впереди, а я – за тобой", – рассказала Сафонова.

Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи.

Автор: Любовь Порываева29 марта 2017, 15:43

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