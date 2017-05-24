Борющаяся с раком певица пожаловалась на бардак в поликлинике

Известная певица Лама Сафонова узнала о своем страшном недуге в декабре 2016 года. С тех пор хрупкая исполнительница ведет упорную борьбу за жизнь и, к сожалению, сталкивается с массой проблем вроде бардака в поликлиниках и сожженных химиотерапией вен на руках.

Жизнь Сафоновой, у которой метастазы уже в лимфоузлах, напоминает полосу препятствий. Сразу после болезненной операции артистке какое-то время не назначали химиотерапию из-за непереносимости препаратов. Специалисты даже созывали консилиум, чтобы определиться с дальнейшим лечением, но другого выхода не нашли.

Когда химию все же назначили, у Ламы начали отказывать ноги, а сожженные вены на руках не выдерживали нагрузки. Однако неунывающая звезда мужественно терпит боль, держится из последних сил и продолжает терапию.

"Пятый курс идет очень тяжело. Физически. Вымотана. Сложные ночи. Правая рука уже тоже сожжена. Куда ставить шестой курс...– непонятно... – посетовала Сафонова в Instagram. – При такой колоссальной нагрузке на организм сердечно-сосудистая система дает сбои. Организм офигевает от тонн вливаемого яда".

Несколько дней назад Лама узнала, что все эти мучения пока не дали нужного результата. "УЗИ показало 2 новообразования в животе, – сообщила грустную новость артистка. – Хирург сразу отправил на повторное УЗИ, и два профессора подтвердили эти новообразования и опять в заключении я прочитала эти чертовы три буквы МТС.. (метастазы)".

После этого обследования исполнительнице понадобился дополнительный метод лечения. "Суть рекомендации была прежней: ни шагу назад, не брать в голову, если даже не сможем из-за осложнений продолжить шестой курс химии – срочно приступать к ЛУЧЕВОЙ. План не меняется. Просто нельзя терять время. Дело за "химиками"– что решат. УЗИ с контрастом из-за тромбофлебита противопоказано, и если так же получится и с ПЭТ-ом (там тоже нужно вводить радиоактивный сахар) – не тормозить и бить по монстру сколько есть сил и возможностей на лучевой", – объяснила всю сложность ситуации подписчикам Сафонова.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Май 14 2017 в 10:15 PDT

Оказавшись в поликлинике, певица, которой нельзя терять ни минуты, столкнулась с хаосом. Она несколько часов убила на блуждания по коридорам. "Я решила добить тему с так нужным мне ПЭТ-КТ... Мы отправились за приключениями в поликлинику) Там царил привычный романтический бардак, меня традиционно решили погонять по кабинетам", – сообщила в микроблоге Лама.

Спасло певицу чудо. "Через пару-тройку часов "прогулок" я решила оценить перспективы и результативность сия "мероприятия" и мои глаза совершенно случайно наткнулись на табличку "заведующий". Очень даже вовремя. Я четко осознала, что еще часика 4 по кабинетам я физически уже не потяну – и решила сократить дистанцию забега и воспользоваться советом моих дорогих подписчиков и сделала шаг вперед. Чего мне терять? За этой волшебной дверью мне без лишних проволочек было выдано и направление, и координаты и даже пожелания скорейшего выздоровления.. и оказывается вся та куча бумаг, которую мне обозначила собирать врач из поликлиники до моей пенсии – представьте не понадобилась, достаточно было диагноза и рекомендации для данной процедуры в выписке. Теперь и у нее есть прекрасное "направление" к заведующему", – порадовалась торжеству справедливости Сафонова.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Май 5 2017 в 8:24 PDT

Артистка рассказала о заветном ПЭТ-КТ. "Это дорогостоящее новейшее исследование всего организма, похожее чем-то на МРТ, но совершенно другое, при котором внутривенно человеку вводят особый препарат (по типу радиактивного сахара) и все все все раковые клетки прочухивают эту тему и радостно выбираются "на водопой"– тут их и фотографируют) видны даже саааааамые малюсенькие, которые не видны при других исследованиях, метастазы естественно тоже все видны. И складывается какая-то картина – "что где когда". В общем, конечно же я мечтаю, что когда-нибудь,в наш космический век, их при этой процедуре можно будет одновременно не только увидеть, но и долбануть чем-нибудь эдаким, чтоб не возвращались, – призналась Лама. – Так скажем – полезное с приятным. Но, у нас пока как в джунглях, действует звериный закон – пока все на водопое – никто никого не трогает) временное перемирие) все друг на друга просто смотрят... и только потом когда все разбегутся обратно по джунглям – охота продолжится.."

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Апр 18 2017 в 2:31 PDT

Это исследование не из дешевых. "Проблема не только в стоимости процедуры, качестве аппарата и серьезной нагрузке на организм. Проблема в том, что у нас раз два и обчелся специалистов... Не все умеют правильно расшифровывать данные этого волшебного аппарата, – посетовала звезда. – Так что и с этим аппаратом прохлопать можно что угодно, но я оптимистка, и насколько повезет мне с обьективностью– покажет время. А пока, заветная бумажка в руках и впереди еще куча приключений".