Борющаяся с раком певица облысела

Известная певица Лама Сафонова, борющаяся с запущенным раком, лишилась волос. Артистка несет потери из-за чрезвычайно опасной для нее химиотерапии.

Сафонова крайне тяжело переносит лечение. Из-за непереносимости у певицы некоторых препаратов врачи даже устроили консилиум, но другого выхода из кризисной ситуации не нашли. У Ламы метастазы уже в лимфоузлах, поэтому без химиотерапии дальнейшее лечение артистки не представляется возможным.

После нескольких процедур у звезды эстрады проблемы с ногами. "Химия дала тяжелые пробочные эффекты – отнималась речь, дезориентация в пространстве, было очень плохо, нарушились двигательные функции. В общем, попытались в больнице помочь. Речь восстановилась, а вот ноги ходят плохо... Нейротоксичность возникла", – посетовала певица корреспонденту Dni.Ru.

А теперь у исполнительницы и вовсе выпали ее длинные локоны. "Возвращение из ада". Глава 16 "Волосы в руках". Да, именно так) Ну вот и случилось..) Сегодня 13-й день химиотерапии, и у меня благополучно отвалились волосы) В буквальном смысле. Моментально. Все. Сразу)) Сегодня же стригусь под ноль. Уже попросила приехать друга-стилиста..." – сообщила в Instagram Сафонова.

Однако внезапное облысение не печалит артистку. "Я видимо настолько железно настроена на перемены, что мне мои локоны даже абсолютно не жаль. Это хороший знак – если они выпали, значит препарат не поддельный и действует жестко – как нужно. Это последняя фотка, где мои волосы еще есть. И они будут жить на моих прошлых фотографиях! Теперь буду ЛЫСОЙ;)" – констатировала Лама.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Фев 21 2017 в 2:12 PST

Певица заявила, что хочет продать фотосессию в СМИ. "Вот и пришло время. Хочу успеть кому-то помочь. Готова отдать ЛЫСЫЙ художественный фото-эксклюзив за гонорар, который Вы сами отдадите больному ребенку, которого читатели смогут увидеть и тоже узнать о его беде. Мне тяжело и я нуждаюсь в помощи.. Но очень много людей, кому тоже плохо... Хочется и их поддержать и придать сил! Как смогу выбрать часика четыре – чтобы чувствовать себя терпимо – сделаю фото в студии. Главное/ накопить сил для фотостудии и умудрится до нее доехать. Мои ножки пока так же...(((( Ходят плохо очень плохо....(((😔но я их обязательно восстановлю! Обязательно! – позитивно настроена Сафонова. – В коляску не сажусь принципиально. Главное, что ходить все-таки могу, пусть плохо, еле-еле, пусть через боль-но могу! И это главное! Предпринимаю все что могу".

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Фев 18 2017 в 12:51 PST

Исполнительница признательна всем за поддержку. "СПАСИБО ТЕМ КТО МОЛИТСЯ ОБО МНЕ... В свое время, я объездила около ста монастырей, общалась со старцами, с людьми кто пишет иконы... Я всегда была с Богом. Просто в шоу-бизнесе никогда никто про это не знал и особо не говорил. Поэтому те, кто в силу своей необразованности и неинформированности твердит "через болезнь придешь к Богу" хочу ответить – Я ВСЕГДА БЫЛА С НИМ, И ОН ВСЕГДА БЫЛ И ЕСТЬ СО МНОЙ И НАШЕЙ СЕМЬЕЙ, – заверила Лама. – ОН ВО МНЕ. И ИСЦЕЛЯЕТ МЕНЯ. Благословляю свое тяжелое испытание всем сердцем. И свои волосы кладу на Алтарь Доброты и Веры во имя Исцеления".

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 16 2017 в 11:50 PST

В завершении сообщения Сафонова попросила у своих подписчиков совета. "Мои любимые, я очень буду рада Вашим идеям по новому образу... Что можно красивого и стильного придумать на лысую голову?;) – поинтересовалась артистка. – Наверное мне сейчас будет непривычно и прохладно) Может, кто из дизайнеров подключится?... Буду благодарна...."