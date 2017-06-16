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Звезда "Глухаря" шокирована чудовищной пластикой

Виктория Тарасова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
После операции на груди в организм попала инфекция. Героиню программы, которую ведет Виктория Тарасова, положили в гнойную хирургию и удалили ей несколько ребер.
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Актриса Виктория Тарасова стала известной благодаря сериалу "Глухарь". А теперь она ведет программу "Красота по-русски", в которой спасают жертв недобросовестных пластических хирургов. Истории многих обезображенных участниц проекта Викторию шокировали и сбили с ног. "К большому сожалению, искать таких героев несложно", – вздыхает она.

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"Запомнилась Наташа Малахова из Пензы, – говорит Тарасова. – После операции на груди в ее организм попала инфекция. Наташу положили в гнойную хирургию и удалили несколько ребер, потому что они сгнили. После остался чудовищный шрам. Еще она перенесла неудачную операцию на носу – это нам тоже пришлось исправлять. Когда наш ринопласт начал делать операцию, оказалось, что хрящи внутри носа были раздроблены, врач собирал ее нос по кусочкам".

"Каждая встреча с очередным героем проекта – это новый шок, – продолжает Виктория. – От каждой истории наворачиваются слезы, становится тревожно от того, что это может произойти с каждым. Трагедии заставили многих героев поставить на себе крест – и это страшно. Поэтому я, врачи и вся съемочная группа прилагали все усилия, чтобы помочь участникам проекта. С их историями нельзя смириться, принять".

"Люди часто сталкиваются с некомпетентными мастерами и шарлатанами, и как результат – обезображенные тела и искалеченные судьбы. Причем это не зависит от размера гонорара специалиста", – цитирует Викторию "Телепрограмма".

Автор: Иван Губкин16 июня 2017, 14:34

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