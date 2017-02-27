Тарасова пережила тяжелую личную драму

Известная актриса Виктория Тарасова, блиставшая в сериале "Глухарь", побывала в гостях у Юлии Меньшовой на шоу "Наедине со всеми" и рассказала о личной драме. Артистка пережила несколько событий, смириться с которыми очень сложно.

После выхода на экраны сериала "Глухарь" Тарасова стала очень популярной. Однако личная жизнь востребованной артистки складывалась непросто. На заре карьеры она вышла замуж за успешного бизнесмена, но брак распался. Сына Данилу Виктория воспитывает в одиночку.

С первым возлюбленным актриса жила без росписи в ЗАГСе. Он изменил Тарасовой с ее близкой подругой. "Не знаю... Может, я такая добрая, не замечаю. Всегда ищу в людях положительные качества. Может, в тот момент любовь, розовые очки были... Многие женщины прошли через такие банальные ошибки. Если так посмотреть, ну переспал с подругой... Если посмотреть назад, уже можно только посмеяться", – отмахнулась от грустной темы Виктория, добавив, что после той истории у нее стало значительно меньше подруг.

Со вторым, на этот раз официальным, мужем у звезды "Глухаря" тоже вышла неприятная история. Сестра Тарасовой называла его "бабником" и с самого начала говорила, что связываться с ним не стоит. "Мне хотелось сделать его лучше в тот момент, – призналась Виктория. – Он мне понравился. Конечно, у нас сработала какая-то химия, притяжение... Я же думала, что это я – та единственная".

Однако с тех пор, как артистка забеременела, ее отношения с мужем испортились. "Это испытание нужно было пройти. Родился чудесный сын", – отметила Тарасова. Только вот бывший супруг даже не пришел в роддом, чтобы забрать оттуда мать и дитя. Виктория рассталась со своей второй половиной и не жалеет об этом.

"Зачем он мне? Кто меня предает или сделает мне плохое, я не собираюсь с ними больше общаться. Отрезаю сразу. Зачем я должна тратить свое время на ненужных мне людей? Люди должны приносить пользу либо добро, либо я должна у них учиться, либо они должны быть рядом в трудную минуту. Если человек один раз предал, он не нужен ни мне, ни сыну", – рассудила Виктория.

Когда сын подрос, актриса разрешила ему общаться с отцом, а вот сама она от контактов с бывшим отказалась. Воспитывать маленького ребенка Тарасовой помогал ее отец. "У меня жизнь больше на самом деле перевернулась, когда умер мой папа, – с тоской вспоминает Виктория. – Все, что происходило с мужчинами, в работе, это все кажется такой ерундой по сравнению со смертью, когда ты теряешь близкого и так резко... И будто невозможно дышать. Лет десять я не могла успокоиться. Он очень мне помогал. Он взял моего ребенка и воспитывал как собственного сына. Он был очень добрым".

Виктория не препятствовала общению своего отпрыска с отцом. "Когда сын был маленьким, он его забирал. Если детям нравится, они едут. Наверное, ему там было плохо, поэтому он приезжал оттуда всегда нервный, расстроенный, – предположила актриса. – Он не рвался никогда к папе. Не сложилось с детства. Сын взял мою фамилию. Это было для меня как бальзам, потому что дедушки не стало, а мне хотелось, чтобы наш род продолжался".