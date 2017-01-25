Звезда "Глухаря" впала в депрессию после разрыва с мужем

Актриса рассталась с ним за пару месяцев до родов. Наступили трудные времена.

Сыну актрисы Виктории Тарасовой почти 19 лет. А в 1998 году, когда Даниил появился на свет, она пережила настоящую драму. "Разногласия с мужем, бизнесменом Михаилом, у нас начались где-то на середине срока моей сложной беременности, а за пару месяцев до родов мы расстались, – рассказала Виктория. – Конечно, сначала был страх: как же я с ребенком останусь одна! Но этот страх быстро прошел. Ничего в таком положении ужасного нет".

"Сын спас меня от депрессии после разрыва. Я погрузилась в домашние заботы и работу, перемалывать переживания, страдать стало некогда, – продолжила актриса. – Материально мы тогда жили тяжело, вместе с моими родителями – в одной комнате коммунальной квартиры. Экономили на всем: фрукты – только ребенку, взрослым – хлеб да картошка. Через несколько месяцев после родов я вернулась в театр и бралась за любую подработку. Вела корпоративы, семейные праздники, иногда по несколько раз в день, и через год выкупила вторую комнату, чтобы вся квартира стала нашей".

"Я никогда не запрещала Дане общаться с отцом, они виделись. Правда, часто маленький Даня возвращался в слезах. Почему – не знаю. У того уже была другая семья, наверное, сыну было больно. В один период Даня принял решение не встречаться с отцом, а недавно они стали общаться. Не как друзья, но нормально", – цитирует Тарасову журнал "Антенна".