Новый провал Ольги Бузовой

Ольга Бузова в очередной раз потерпела поражение. Ее мастер-класс, который был заявлен в Ростове-на-Дону, отменен.

17 июня в Ростове-на-Дону должен был состояться мастер-класс Ольги Бузовой "Мой путь к успеху". На своем выступлении ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" и новоиспеченная певица должна была раскрыть секреты достижения популярности, а также исполнить свои хиты.

В социальных сетях весьма бурно шли обсуждения относительно появления Бузовой в Ростове-на-Дону, дескать, чему бывшая участница "такой помойки" может научить и каким опытом поделиться с другими женщинами. К тому жедо этого в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде слабые продажи билетов показали, что публике мало интересны советы Бузовой.

И вот сейчас выяснилось, что выступление Ольги отменили. Однако якобы причина не в том, что разглагольствования Бузовой не привлекли внимания ростовчан, а Ольга просто решила сменить характер выступления – вместо мастер-класса будет концерт.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 14 2017 в 1:22 PDT

"27 ноября в Ростове-на-Дону пройдет большой сольный концерт Ольги Бузовой. Вначале она выступит с этой программой в Москве и Петербурге, а третьим городом станет Ростов. Билеты стоят от 1000 до 3500 рублей. Те, кто уже заплатил за мастер-класс, могут сдать билеты, либо обменять их на концертные", – рассказали журналистам сайта "Комсомольская правда" в билетной кассе.

Ранее Бузова выступила на пре-пати музыкального фестиваля "Жара", который состоится в конце июля в Баку. Телебрюнетка исполняла свой хит "Я привыкаю", как внезапно на сцену забрался абсолютно голый мужчина, чье лицо украшали лишь солнцезащитные очки, а интимное место – букет цветов. Собственно, этот букет он и вручил сделавшей вид, что ничего не происходит Бузовой.