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Галкин по-французски ободрил расплакавшуюся Бузову

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Поклонники успели заметить, что для восходящей звезды российской эстрады Ольги Бузовой большим ударом стал тот факт, что награда МУЗ-ТВ в номинации "Прорыв года" прошла мимо нее. Поддержать певицу решил спутник уже состоявшейся королевы отечественной сцены Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин.
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Для того, чтобы обратиться к растрогавшейся певице Максим Галкин записал видеообращение для нее и для всех почитателей ее таланта. "Переполненный эмоциями после вчерашней премии МУЗ-ТВ, сейчас, в 07:30 утра я обращаюсь к миллионам поклонников Ольги Бузовой", – рассказал Галкин.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Внимательные зрители тут же заметили, что и для самого юмориста церемония награждения не прошла бесследно. Даже во время записи своей речи он не выпускал бутылку минеральной воды, и даже один раз был вынужден прерваться, чтобы смочить горло. "Простите, сушняк", – признался он. Впрочем, гораздо больше внимания подписчики уделили самому тексту обращения.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Максим Галкин зачитал стихотворение Шарля Бодлера "Альбатрос". Впрочем, авторство поэтического произведения он раскрывать не стал, заметив лишь, что это французский классик. Ну а текст произнес по-французски, по всей видимости предполагая, что для поклонников Бузовой и для нее самой не составит труда на слух перевести стихотворение и самостоятельно идентифицировать его автора.

Некоторые пользователи Сети разглядели в подобном подходе скрытую насмешку. Те же, кому знакомо содержание произведения, оказались растроганы столь чуткой поддержкой Максима Галкина. Dni.Ru предлагают читателям ознакомиться с этим поэтическим произведением в переводе Вильгельма Левика.

Временами тоска заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана – больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо бросят на палубу. Жертва бессилья,
Опороченный царь высоты голубой,
Распластав исполинские белые крылья,
Он как весла их тяжко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, вздымавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным.
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так поэт: ты летишь над грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе! 

Автор: Геннадий Куприянов10 июня 2017, 13:25
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