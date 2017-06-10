Галкин по-французски ободрил расплакавшуюся Бузову

Поклонники успели заметить, что для восходящей звезды российской эстрады Ольги Бузовой большим ударом стал тот факт, что награда МУЗ-ТВ в номинации "Прорыв года" прошла мимо нее. Поддержать певицу решил спутник уже состоявшейся королевы отечественной сцены Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин.

Для того, чтобы обратиться к растрогавшейся певице Максим Галкин записал видеообращение для нее и для всех почитателей ее таланта. "Переполненный эмоциями после вчерашней премии МУЗ-ТВ, сейчас, в 07:30 утра я обращаюсь к миллионам поклонников Ольги Бузовой", – рассказал Галкин.

Внимательные зрители тут же заметили, что и для самого юмориста церемония награждения не прошла бесследно. Даже во время записи своей речи он не выпускал бутылку минеральной воды, и даже один раз был вынужден прерваться, чтобы смочить горло. "Простите, сушняк", – признался он. Впрочем, гораздо больше внимания подписчики уделили самому тексту обращения.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 9 2017 в 9:41 PDT

Максим Галкин зачитал стихотворение Шарля Бодлера "Альбатрос". Впрочем, авторство поэтического произведения он раскрывать не стал, заметив лишь, что это французский классик. Ну а текст произнес по-французски, по всей видимости предполагая, что для поклонников Бузовой и для нее самой не составит труда на слух перевести стихотворение и самостоятельно идентифицировать его автора.

Некоторые пользователи Сети разглядели в подобном подходе скрытую насмешку. Те же, кому знакомо содержание произведения, оказались растроганы столь чуткой поддержкой Максима Галкина. Dni.Ru предлагают читателям ознакомиться с этим поэтическим произведением в переводе Вильгельма Левика.

Временами тоска заедает матросов,

И они ради праздной забавы тогда

Ловят птиц океана – больших альбатросов,

Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо бросят на палубу. Жертва бессилья,

Опороченный царь высоты голубой,

Распластав исполинские белые крылья,

Он как весла их тяжко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, вздымавшийся к тучам,

Стал таким он бессильным, нелепым, смешным.

Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,

Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так поэт: ты летишь над грозой в урагане,

Недоступный для стрел, непокорный судьбе,

Но ходить по земле среди свиста и брани

Исполинские крылья мешают тебе!