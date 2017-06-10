Галкин по-французски ободрил расплакавшуюся Бузову
Для того, чтобы обратиться к растрогавшейся певице Максим Галкин записал видеообращение для нее и для всех почитателей ее таланта. "Переполненный эмоциями после вчерашней премии МУЗ-ТВ, сейчас, в 07:30 утра я обращаюсь к миллионам поклонников Ольги Бузовой", – рассказал Галкин.
Внимательные зрители тут же заметили, что и для самого юмориста церемония награждения не прошла бесследно. Даже во время записи своей речи он не выпускал бутылку минеральной воды, и даже один раз был вынужден прерваться, чтобы смочить горло. "Простите, сушняк", – признался он. Впрочем, гораздо больше внимания подписчики уделили самому тексту обращения.
Максим Галкин зачитал стихотворение Шарля Бодлера "Альбатрос". Впрочем, авторство поэтического произведения он раскрывать не стал, заметив лишь, что это французский классик. Ну а текст произнес по-французски, по всей видимости предполагая, что для поклонников Бузовой и для нее самой не составит труда на слух перевести стихотворение и самостоятельно идентифицировать его автора.
Некоторые пользователи Сети разглядели в подобном подходе скрытую насмешку. Те же, кому знакомо содержание произведения, оказались растроганы столь чуткой поддержкой Максима Галкина. Dni.Ru предлагают читателям ознакомиться с этим поэтическим произведением в переводе Вильгельма Левика.
Временами тоска заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана – больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.
Грубо бросят на палубу. Жертва бессилья,
Опороченный царь высоты голубой,
Распластав исполинские белые крылья,
Он как весла их тяжко влачит за собой.
Лишь недавно прекрасный, вздымавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным.
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.
Так поэт: ты летишь над грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе!
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