Дочь Кончаловского не видят среди живых

Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова рассказала, почему дочь известного режиссера и актрисы Юлии Высоцкой почти не имеет шансов на выздоровление после страшной аварии, произошедшей в 2013 году.

Машина, которой управлял Кончаловский, попала в ДТП во Франции. Девочка была не пристегнута и получила серьезные черепно-мозговые травмы. Чтобы сохранить ребенку жизнь, врачам пришлось ввести ее в медицинскую кому.

Пару лет назад появилась информация, что девочка вышла из комы и перевезена в Россию. Однако позднее в прессе сообщили, что новость была недостоверной, и Маша по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Dni.Ru попросили экстрасенса Айгуль Хуснетдинову дать прогноз относительно состояния дочери известных артистов.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Апр 2 2017 в 8:56 PDT

"Мне бы очень хотелось дать позитивный прогноз, но я не чувствую Машу среди живых. На умирающих людях бывает характерная печать, когда они на грани ухода. Мне сложно это констатировать, но тем не менее. Духи говорят, что это случится уже совсем скоро. Критичный срок – восемь месяцев", – сделала неутешительное сообщение ясновидящая.

"Маша в сознании, но тело ее не слушается. Все мозговые функции у нее в порядке, но обширная травма головы ведет к необратимым процессам. Дочь Кончаловского находится сейчас в пограничном состоянии, когда человек уже смотрит откуда-то сверху", - рассказала Айгуль.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Мар 11 2017 в 8:48 PST

Хуснетдинова предположила, что в этой трагедии не обошлось без злого умысла завистников Юлии Высоцкой: "Получается, в их семью проникло очень много негативной энергии. И это несмотря на то, что сама Юлия – открытый и позитивный человек".

"Маша отлично все понимает, но чувствует себя запертой и не может ничего сказать. При этом у нее живой ум, но улучшений не будет. Мне показывают, как закрывают больничные двери, тишина и все. Я лишь хочу, чтобы родители знали – Маша их слышит и ощущает. С ней надо разговаривать, брать за руку. Она не ответит, но уловит эти сигналы. Несмотря на то, что все процессы жизнедеятельности искусственно поддерживаются, до бесконечности это не продлится", – заключила медиум.





Напомним, на днях Адрей Кончаловский поделился с журналистами своими переживаниями и тем, как тяжело ему было найти в себе силы продолжать жить дальше. Главное, по мнению режиссера, – не потерять смысл жизни.