Семья Анны Ардовой погрузилась в траур

Не стало актера и режиссера Алексея Баталова. Знаменитый Гога, он же Гоша, он же Жора из кинофильма "Москва слезам не верит" умер во сне.

Анна Ардова – племянница Алексея Баталова. Ее дед, советский драматург Виктор Ардов, усыновил будущего актера и воспитывал как родного. Сын писателя Михаил стал священником, а внучка Анна пошла в актрисы, последовав примеру знаменитого дяди. К Баталову она всегда относилась с уважением, хотя виделись они редко.

Dni.Ru позвонили Ардовой и выразили соболезнования. "Спасибо большое. Вы, наверное, хотели узнать подробности, но меня саму осведомили только что. Мне очень сложно сейчас говорить. Я не могу..." – дрожащим голосом произнесла она.

Накануне кончины Баталова в палату пришел духовник и причастил его. Артист словно чувствовал приближение неизбежного.

Говорят, Алексей Владимирович не покидал больницу почти полгода после сложнейшей операции на ноге. В последнее время он плохо себя чувствовал, хотя за ним трепетно ухаживали.

Публикация от Даша Белова (@tina_tarantino) Июн 14 2017 в 11:54 PDT

По словам Михаила Ардова, актер просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с родителями. Прощание состоится в московском Доме кино.

"Я был, конечно, отчасти готов к этой печальной новости, но это огромная для всех нас утрата. Алексей был знаменитым артистом и человеком замечательных способностей. Известны его портреты Ахматовой и других людей. Он писал неплохие стихи, которые даже Ахматова одобряла. Кроме того, писал детские сказки. Он автор многих книг и статей на профессиональные темы. Он был очень-очень одаренным человеком, и это проявлялось во всем", – прокомментировал смерть брата Ардов.