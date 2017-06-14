Шарапова довела молодых конкуренток до слез

Знаменитая телеведущая Арина Шарапова вошла в состав государственной экзаменационной комиссии Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации. Студентки, планирующие стать журналистками, после каверзных вопросов телезвезды покидали помещение в рыданиях.

Шарапова много лет успешно работает на телевидении, поэтому ее позиция председателя комиссии не вызывает вопросов. Зато оценки, которые 56-летняя Арина выставила будущим репортерам, и ее строгость заставляют некоторых акул пера благодарить небеса, что она не во всех ВУЗах присутствует на госэкзаменах.

Судя по ведомости, которую телеведущая и общественный деятель выложила у себя в Instagram, пятерку у нее получить крайне сложно. Выходит, после нескольких лет мучений и зубрежки отличницы с легкой руки Шараповой превращаются в хорошисток, а те, кому для полного счастья хватало и четверки, скатились до звания троечников.

Тут любая бы расплакалась от досады. Из 16 человек в группе всего один удостоился оценки "Отлично". И то – мужчина. А вот молодые конкурентки Арины, которые рано или поздно тоже займут свои места под солнцем на телевидении, пролили немало слез из-за испорченной на четвертом курсе зачетки.

"Как же студентки рыдают на Гос экзаменах !! – констатировала у себя в микроблоге коварная Шарапова, к которой теперь вряд ли кто захочет идти на экзамен. – Мама милая! 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️Сколько платочков было выдано!!! Но все позади! РАНХИГС – с тобой!👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫".

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Июн 14 2017 в 4:46 PDT

Под издевательским сообщением Шараповой долгое время отсутствовали комментарии. Видимо, люди просто опешили. Обычно госэкзамены в других университетах проходят куда как легче. Зачем мучить студента напоследок, особенно когда он идет на красный диплом?

Один смельчак все же решился попенять Арине, что, мол, не стоило так зверствовать. "Какие вы там строгие собрались, одна пятерка на группу!" – возмутился молодой человек. Затем свое фи высказал другой комментатор: "Не думаю, что они будут довольны, когда увидят это. Неуважительно и неэтично выставлять на обозрение экзаменационный лист".

Отметим, что телеведущая на экзамене выглядела строго, как и полагается председателю комиссии. Шарапова сделала выбор в пользу белого верха – классической рубашки – и черного низа. Очки и собранные волосы добавили образу солидности.