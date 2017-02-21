Николай Расторгуев: Ощущения были ужасные

Сегодня, 21 февраля, Николай Расторгуев отмечает круглую дату. В честь 60-летия бессменный лидер группы "Любэ" дал откровенное интервью.

Впервые Николай Расторгуев вышел на сцену в 1978 году. Тогда артист состоял в коллективе "Шестеро молодых". "Мы выехали в Пермь, новую программу обкатывали в каком-то санатории. Зальчик небольшой, мест на 300 – 500. Было дико страшно, коленки ходуном ходили. Это потом прошло, конечно. Но первые ощущения были ужасные – сухость во рту, за кулисами даже тошнота..." – поведал Расторгуев.

Однако артист получил популярность, когда стал фронтменом группы "Любэ", а его раскруткой занялся продюсер Игорь Матвиенко. У Расторгуева много поклонников и поклонниц, но, по признанию Николая, женским вниманием он не избалован. Вот уже более 25 лет певец женат.

"Насчет выбора – это трудно объяснить. Все на уровне подсознания, ощущений, инстинктов. "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок"– это бред сивой кобылы. Путь к сердцу мужчины лежит через, скажем так, незапаривание ему мозга", – цитирует Николая Расторгуева сайт "Комсомольская правда".

На сцене у артиста образ брутального мужчины. Однако, по признанию Николая, в жизни он может пустить скупую мужскую слезу. "Видели бы вы меня до "Любэ"! Копна волос, рок-н-ролл! Скупую мужскую, воровато озираясь, конечно, могу проронить. Мужчины ведь тоже люди. Но мы все время пытаемся держать себя в руках. И никто на самом деле не знает, что у нас творится внутри", – отметил певец.

Расторгуев прокомментировал слухи о том, что у него проблемы со здоровьем. Он посоветовал не читать сплетни и сказал: "Лучше лично спросить. У меня в порядке все со здоровьем, и причем уже очень давно".