Мама Фриске рассказала об изменившемся Платоне

Ольга Фриске в канун второй годовщины смерти дочери Жанны написала ей письмо. В послании мама Фриске рассказала о своих чувствах, а также о последних событиях в семье.

Письмо получилось очень проникновенным. Судя по всему, за два года Ольга Владимировна так и не смогла свыкнуться с мыслью, что ее старшей дочки больше нет.

"Доченька... Прошло уже целых два года, но в доме все напоминает о тебе. Пишу эти слова, а у меня слезы на глазах. Сейчас смотрю на твою любимую кофейную чашку, она стоит на полочке в кухонном шкафу. Высокая такая, коричневого цвета, с надписью на латышском языке и рисунком – какое-то здание. Ее тебе на сорокалетие подарила Наташа, Платошина няня. Помнишь? Милая женщина, она заботилась о нашем мальчике, пока мы жили в Латвии, – приводит ее слова StarHit. – На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали. Хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать".

#чутьближеклюбимым #скучаю #сист Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Мар 15 2017 в 1:38 PDT

По словам Ольги Фриске, ее мужа Владимира в последнее время подводит здоровье. "Но все равно пытается "воевать". Вон недавно нашел новых юристов... Я в эти дела не вмешиваюсь и, честно говоря, подробностей толком не знаю", – отметила она.

На протяжении всего письма мать обращается к Жанне словно она жива. "Видела, сколько ангелочков на могилку тебе принесли поклонники? И цветы стоят постоянно, охапками, свежие-свежие… Мы постарались все организовать, чтобы фанатам было удобно. Поставили скамейку", – поделилась женщина, признавшись, что сама на кладбище ходит редко.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 30 2017 в 11:55 PDT

Особо Ольга выделила долгожданную встречу с внуком Платоном, отец которого, Дмитрий Шепелев, не разрешает с ним видеться в любое время. "Мне бы так хотелось тебя порадовать хорошими новостями. Но чем? Разве что увидела Платошку в мае – впервые за год. Дима приводил его на представление в цирк, и нас позвали. Платон меня узнал. Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину, – рассказала мама Жанны Фриске. – А стрижка – как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора – выворачивает правую ручку".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 21 2017 в 11:22 PST

По ее словам, Платон растет очень рассудительным. "Отвечает как взрослый. Жаль, что встреча была недолгой – всего минут пятнадцать. Я попросила Платошку позвонить мне. "Хорошо, бабушка", – пообещал он, но пока телефон молчит", – добавила Ольга.

Напоследок безутешная мать посетовала на постоянные проблемы. "Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама..." – заключила Ольга.