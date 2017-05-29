Верник умилил красивым сыном Абрамовича

Актер Игорь Верник показал в Instagram семилетнего сына миллиардера Романа Абрамовича Аарона. Симпатичный кудрявый наследник бизнесмена и дизайнера Дарьи Жуковой восхитил подписчиков артиста.

Абрамович и его отпрыск посетили турнир "Открытие" в столичном гольф-клубе "Сколково". Они приятно провели время в компании актеров Юлии Пересильд и Игоря Верника. Последний разместил групповой снимок у себя в микроблоге.

Увидев кудрявого Аарона, подписчики артиста принялись умиляться. "Какой кудряшка! Да же я заядлый "childfree" и то захотела такого сына! Чудо мальчик!", "Этот ребенок сделал Ваш кадр особенным!))", "Красивый какой )) мне б такие кудри", "Мальчик кудряшка😍", – написали растроганные комментаторы.

Аарон является шестым сыном Романа. Наследник бизнесмена появился на свет 5 декабря 2009 года. Помимо него у Абрамовича и его третьей жены Дарьи Жуковой есть дочь Лея, родившаяся 8 апреля 2013 года. Бывшая супруга миллиардера Ирина родила ему пятерых наследников: трех дочерей Анну, Софью и Арину и двух сыновей Аркадия и Илью.

Публикация от Игорь Верник (@ivernik) Май 28 2017 в 4:31 PDT

К слову, Абрамович обожает своих детей и не скупится на подарки для них. К примеру, в 2011 году Роман и его жена закатили шикарную вечеринку на острове Сент-Бартс в Карибском море. Туда были приглашен комик Бен Стиллер, который исполнил роль Санта-Клауса для годовалого Аарона Александра. Кроме Стиллера на остров заехали Деми Мур с Эштоном Катчером, актриса Сальма Хайек и группа Black Eyed Peas. На организацию вечеринки Абрамович потратил около семи с половиной миллионов долларов.

Еще Абрамович как-то раз устроил роскошный праздник для своей средней дочери Софии. Он организовал настоящий рок-концерт, оплатив выступления двух групп Scouting for Girls и McBusted на дне рождения наследницы.