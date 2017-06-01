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Россияне возмущены непристойными фото Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Заядлая путешественница Ксения Собчак, изучающая в данный момент Бутан, заполнила свой Instagram изображениями всевозможных пенисов и подписала их с помощью нецензурного слова. Шокированные непристойными фото подписчики высказали свое фи звезде.
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Ксения явно наслаждается своим пребыванием в Бутане. Эта страна буквально покорила ее – уже несколько дней одни комплименты и никакой критики. Или у светской львицы рекламный контракт, или это поистине волшебное место.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Бутан оказался той Азией, о которой мечтает брезгливый европеец. Чистая, ухоженная, даже бродячие собаки как будто отмыты шампунем. Что уж говорить о людях?:) На улицах женщины и дети, монахи и рабочие представляют собой такую красивую толпу, как будто ты не в настоящем Городе с живыми людьми, а попал на съемки нового масштабного Вырыпаевского фильма про Тибет с дорогой массовкой... здесь тихо, чисто, и как-то блаженно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в Instagram Собчак в один из первых дней своего пребывания в стране.

С каждым новым днем отпуска любовь к этим землям у журналистки только крепла. "Поспамлю-ка я еще Бутаном. Невероятная страна. Я заочно влюблена в короля, долго думала, почему такие все красивые вокруг, все одеты прилично, все на английском говорят... Английский а не местный язык – первый государственный во всех школах, все население обязано ходить в национальной одежде – поэтому все красивые!!! Ну а я тоже стараюсь", – с восторгом сообщила Собчак.

Дальше Ксения начала хулиганить, размещая провокационные фото и нецензурно их подписывая. Светская львица как будто коллекционирует в своем микроблоге изображения разнокалиберных символов мужского достоинства. Не всем понравилось, что Собчак уделила фаллосам так много внимания и позволила себе матерные слова. Такую лекцию подруге Сергея Шнурова точно не позволили бы провести в школе.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"Большой *** – символ Бутана, – просветила своих подписчиков Ксения. – А я ведь как-то сразу почувствовала что страна хорошая, правильная! ***поклонение – понятная, имеющая практическую пользу в повседневной личной жизни вещь! Даже музей такой есть. И Храм ***. Не шучу!!! И нарисовать его на собственном доме, стоящем в чьих-то крепких руках, вполне естественно. Интересно было бы узнать, что считается оскорблением чувств верующих ***преклонителей? #мысливслух".

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

"Зато теперь мне открылась истина, нас хочет захватить не Злая Америка, а Бутанская Освободительная Армия, которая по партизански пишет везде Священное Слово на наших, русских заборах!! #хватитэтотерпеть", – от души поглумилась Собчак, с большим удовольствием позирующая на фоне символов.

В комментариях под постами журналистки тут же развернулись баталии, а поборники нравственности призвали молодую мать к порядку. "Красиво, конечно, но реально что ли везде члены?", "Фу, как непристойно! Один раз можно было упомянуть и хватит, у меня уже от биг бенов в глазах рябит", "У кого что на уме!!!!😳... Ксения, я заметила...всегда очень интересует вас эта тема🤔",  "А нельзя слово *** заменить на более приличное, например пенис?", "Ксения Вам никогда не познать и не понять Восток. А мудрость заключается в том, чтобы уважительно и терпимо относится к другим культурам", "Оставайся там ...", "Маразм", "Зачем же так грубо? Там же не такое слово используют!",  "Теряет тетка поклонников, ох как теряет. Хоть так к себе интерес подогревать",  – ругаются смущенные пользователи Сети и грозятся отписаться от Ксении.

К слову, практически любой путешественник, оказавшийся в Бутане, первым делом сообщает своим друзьям в соцсетях о море фаллосов на каждом шагу в этой стране. Так было и с лицом Первого канала Екатериной Андреевой. Эротическое видео в микроблоге звезды произвело эффект разорвавшейся бомбы. Однако надо отдать должное 54-летней телеведущей: она заранее попросила всех слабонервных и чопорных эту запись, изобилующую мужскими достоинствами, не смотреть.

"Все чувствительные, трепетные, морально неустойчивые и т.д. и т.п. – это видео не смотрите. Мы в стране Драконов и их фаллосов. В Бутане это символ плодородия, богатства, удачи и настоящей любви, – рассказала Андреева. – Ну, если у них есть министерство Счастья – они знают о чем говорят и что делают😜😂😀👻#снамиопасноноинтересно".

"Ни один приличный магазин в Бутане – а это приличный магазин – не обходится без этого символа – символа плодородия, силы и могущества, – провела виртуальную экскурсию для подписчиков Екатерина. – Это прямо реально какая-то страна фаллосов, тут везде они, на каждом шагу! Даже и не хочешь их увидеть, а увидишь. Даже есть фаллосы с глазками! Вот как смотрят!"

Автор: Иннокентий Звездинский1 июня 2017, 21:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бурная жизнь Ксении Собчак

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