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Сколько Украина потратила на скандальное "Евровидение"

Джамала. Фото: Michael Campanella/Gettyimages.ru
Стало известно, сколько денег Украина потратила на скандальное "Евровидение" в Киеве. Организаторы провального шоу озвучили данные о расходах на проведение конкурса.
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"Евровидение" 2017 года, прошедшее на Украине, навсегда останется в истории мировой музыки под кодовым названием "Голозадое". Лишь только спустя три недели после мероприятия организаторы нашли в себе силы и мужество отчитаться о тратах.

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Как передают украинские СМИ, сумму, израсходованную на проведение международного конкурса, озвучил на пресс-конференции исполнительный продюсер Павел Грицак. По его словам, общая стоимость киевского "Евровидения" составила 20,4 миллиона евро.

Грицак также признался, что организаторы ошиблись в подсчетах билетов. Они изначально спрогнозировали, какое количество проходок будет продано, но в итоге желающих посетить смотр песни оказалось на 65% больше, чем ожидалось. В результате сумма выручки с продажи билетов составила 72,5 миллиона гривен, сообщает сайт Life.ru.

Павел радостно заявил, что Украине даже удалось серьезно сэкономить на проведении мероприятия. Что неудивительно. Это было заметно по простенькому оформлению зала и сцены. К тому же, по словам гостей "Евровидения", многие члены иностранных делегаций жаловались на не самые комфортные условия размещения в Киеве.

Напомним, в 2017 году победу в конкурсе одержал 27-летний представитель Португалии Сальвадор Собрал. Он получил 758 баллов. Второе место у 17-летнего болгарина из Москвы Кристиана Костова. Третью строчку отдали коллективу SunStroke Project из Молдавии.

Автор: Елена Алешина1 июня 2017, 17:26
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