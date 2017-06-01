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Ирину Шейк назвали отвратительной

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK press
Блогер Лена Миро не смогла оставить без внимание появление модели Ирины Шейк на Каннском фестивале, где та по праву была звездой. Однако манекенщице досталось от Лены за то, что вместо того, чтобы заботиться о новорожденной дочке, та предпочла веселиться на вечеринках.
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Лена Миро известна своими едкими комментариями, которые она регулярно отпускает в адрес знаменитостей, причем не только российских. На сей раз досталось Ирине Шейк. Причем уже буквально с первого слова Лена дала понять, что пощады Ире она не даст.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Отвратительная Ирина Шейк, известная ранее как Ирина Владимировна Шайхлисламова из города Еманжелинск, Челябинской области, месяц назад наконец родила ребёнка. Кто отец? На мой взгляд, точно не те самые геи, с которыми Ирина встречалась последние годы – не Криштиану Рональду и не второсортный актер Брэдли Купер. Хотя, говорят, последнего записали отцом – зачаточные технологии не стоят на месте. Впрочем, какая разница, кто отец? Важно другое – какая из Шайхлисламовой мать?" – задала риторический вопрос Миро.

Далее блогер напомнила, что уже спустя месяц после родов Шейк вышла на подиум. "Это очень модно сейчас – показывать естественность и оставлять детей на попечение нянек. Вместо того, чтобы до двух лет кормить сиськой ребенка, взращивая ему сильный иммунитет, современные "черные дыры" бросают детей и лезут под камеры", – отметила блогер.

Лена пришла к выводу, что знаменитости так действуют из-за желания быть на виду и не терять популярности. "Но можно ли понять их как матерей?" – задалась вопросом Лена. Далее она привела пример другой "звездной кукушки" Ксении Собчак.

"Не успев родить, каждый день где-то шляется. Ребенок уже зарабатывает на Бепантене, пока горе-мать тусит на пьянках. Что вырастет из детей этих клоунов, даже представить страшно. Какой бы хорошей ни была нянька – это не мать. Женщина, оставляя новорожденного на чье-либо попечение не имеет права называться матерью. Мама – это лишь та, кто ставит ребенка превыше всех своих дел и забот. Во всяком случае, пока он маленький", – выразила свое мнение Лена Миро, в заключение добавив, что "мерзко все это".

Автор: Наталья Аряева1 июня 2017, 12:42
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