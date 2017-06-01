Киркоров помянул несчастную Шурыгину

Певцу понравилась знаменитая фраза "на донышке". И теперь она вошла в лексикон поп-короля.

Филипп Киркоров участвует в "Евровидении" с 1995 года. На конкурсе, проходившем в Дублине, он показал один из худших результатов – с песней "Колыбельная для вулкана" занял лишь 17-е место.

После такого провала певец решил стать продюсером и композитором для участников шоу из стран СНГ. Первый опыт стал неудачным. Подопечная Киркорова из Беларуси Анжелика Агурбаш удостоилась в 2005 году лишь 13-го места в полуфинале. А вот после того как продюсируемая Филиппом Ани Лорак стала второй, ему даже присвоили звание народного артиста Украины.

В этом году в силу известных обстоятельств поп-король на шоу не ездил. Он вообще предлагал его бойкотировать! "Стоило мне один раз не поучаствовать в конкурсе европейской песни, как на сцене сразу ж***", – остроумно заметил Киркоров в интервью Dni.Ru. Он имеет в виду скандальную провокацию, устроенную в финале "Евросонга" украинским пранкером – тот снял штаны перед поющей в прямом эфире Джамалой.

Филипп смотрел отдельные номера "Евровидения" в интернете. А отвечая на вопрос о том, как он оценивает организацию конкурса, к которой было много нареканий, Киркоров помянул несчастную Диану Шурыгину. Вернее, процитировал ее фразу "на донышке".

Напомним, дважды изнасилованная девушка брякнула это на программе у Андрея Малахова, рассказывая, что почти не пила. С тех пор "на донышке" пользователи часто используют в интернет-мемах и шутках в соцсетях.