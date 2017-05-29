Киркоров: Я соблазняю Лазарева

Юный коллега пока не дал положительного ответа поп-королю. Но, видимо, устоять будет трудно.

Филипп Киркоров всегда в авангарде российского шоу-бизнеса. Именно он открыл россиянам жанр бродвейского мюзикла. В 2002 году поп-король продюсировал Chicago на сцене Театра эстрады и исполнял в том музыкальном спектакле главную мужскую роль. Теперь артист, по его словам, планирует сделать в Москве мюзикл об Аладдине.

Пришла же эта идея к певцу после того, как в прошлом году он был приглашен озвучивать французский мюзикл "Новые приключения Аладдина". Причем артист не только дублировал главного героя, но и исполнил на русском языке саундтрек к картине. "После этого я даже Диме Богачеву, который привозит мюзиклы в нашу страну, предложил: "Давай сделаем мюзикл про Аладдина. Я с таким удовольствием исполню эту роль", – признался Киркоров.

На церемонии вручения музыкальной премии Ru.Tv корреспондент Dni.Ru поинтересовался у Филиппа, как он мыслит себе будущую постановку. "Я везде говорю: хочу, чтобы Сережа Лазарев сыграл в нем Аладдина, соблазняю его на эту роль, – рассказал Киркоров. – Я бы исполнил роль Джина, а Жасмин бы воплотила, разумеется, Жасмин".

Лазарев пока не дал ответа на это заманчивое предложение, пояснив: "Если честно, пока не понимаю, как все это осуществить. Сейчас у меня большая занятость: я выступаю и играю в театре. Совместить еще и игру в мюзикле будет непросто".

Интересно, что в новогоднюю ночь – 2012 перечисленные артисты почти в том же составе участвовали в телемюзикле об Аладдине на телеканале "Россия". Правда, в той экранизации арабской сказки Киркоров играл заграничного жениха, который сватался к царевне Будур.