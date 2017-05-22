На Киркорова напали обиженные кредиторы

Артист задолжал астрономическую сумму. Его имущество могло быть арестовано.

Оказывается, и короли живут в долг. В 2015 году Филипп Киркоров взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 миллиона рублей под 26% годовых. Сначала певец исправно платил. Но после отзыва у банка лицензии перестал это делать.

Представитель артиста Антон Коробков-Землянский пояснил, что компания "Филипп Киркоров Продакшн" действительно брала заем в вышеуказанном банке, однако на данный момент задолженность погашена. "В прошлом году от банка пришло письмо о том, что у кредитной организации отозвана лицензия и она прекращает свою деятельность. В письме содержалась информация, что все юридические вопросы будут переданы другому лицу. Собственно, мы ждали, пока это произойдет", – заявлял пресс-секретарь.

А представители Агентства по страхованию вкладов, которое было выбрано управляющей компанией после отзыва лицензии у банка, ждать не стали и обратились в суд с иском. Они требовали взыскать с певца пеню в размере порядка четырех миллионов рублей. "Отзыв лицензии не является причиной не оплачивать долг и проценты. Просим взыскать по кредитным договорам с Киркорова 2,4 миллиона и 1,7 миллиона рублей и обратить взыскание на его имущество в размере 1,2 миллиона рублей", – заявил истец.

Хамовнический суд Москвы в итоге принял решение "исковые требования удовлетворить частично и взыскать с ответчика 499 тысячи рублей вместе с госпошлиной". Служителями Фемиды во внимание было принято то обстоятельство, что долг Киркоровым был полностью погашен. "Прошу приобщить дополнительное платежное поручение, которым мы подтверждаем полную оплату кредитов. Сумму долга и проценты мы оплатили", – цитирует ТАСС представителя артиста Андрея Ветрова. По его словам, в общую сумму долга входит также пеня.