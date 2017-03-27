"Босс-молокосос" с Бондарчуком бьет рекорды проката
Российские критики как один утверждают: небывалым успехом на нашем рынке мультфильм обязан не только своим американским создателям. Безукоризненная работа звукозаписывающей студии "Невафильм" и Федора Бондарчука, который озвучил нахального малыша, сделали свое дело.
Только за 23-26 марта анимационная лента заработала боле 680 миллионов рублей. Секрет популярности прост: вопреки задумкам продюсеров, мультфильм с удовольствием смотрят не только юные зрители до 13 лет, но и их родители.
К слову, вкусы американских и российских зрителей в последнее время существенно разошлись. Так, лидером кинопроката в США стал долгожданный шедевр компании Disney "Красавица и Чудовище". Кинолента с Эммой Уотсон в главной роли в мировом прокате уже собрала 690 миллионов долларов.
Красочный мюзикл с красавицей Белль не остался без внимания и в отечественных кинотеатрах – уверенное третье место после "Молокососа". На втором месте оказался американский фильм ужасов несравненного Даниэля Эспиносы "Живое".
Но если на мюзикл или ужастик часто нужно "особое" настроение, то "Босс-молокосос" совершенно точно станет лучшим решением для отдыха после тяжелого дня. Легкий, захватывающий сюжет, ненавязчивый юмор и интересные диалоги – все это о новом творении Тома МакГрата. Вы еще не пополнили ряды поклонников нахального младенца? Самое время это исправить.
Пострадавшей спортсменке наложили десять швов
Популярная телеведущая раскрыла тайны скандальной передачи
Наиболее отчетливо жители столицы смогут увидеть небесное тело 13 апреля
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам