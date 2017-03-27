"Босс-молокосос" с Бондарчуком бьет рекорды проката

Семейная анимационная комедия режиссера Тома МакГрата уверенно возглавила российский прокат. Мультфильм о чрезвычайно деловом младенце оставил позади такие долгожданные кинобестселлеры, как "Сплит" и "Красавица и Чудовище".

Российские критики как один утверждают: небывалым успехом на нашем рынке мультфильм обязан не только своим американским создателям. Безукоризненная работа звукозаписывающей студии "Невафильм" и Федора Бондарчука, который озвучил нахального малыша, сделали свое дело.

Только за 23-26 марта анимационная лента заработала боле 680 миллионов рублей. Секрет популярности прост: вопреки задумкам продюсеров, мультфильм с удовольствием смотрят не только юные зрители до 13 лет, но и их родители.

К слову, вкусы американских и российских зрителей в последнее время существенно разошлись. Так, лидером кинопроката в США стал долгожданный шедевр компании Disney "Красавица и Чудовище". Кинолента с Эммой Уотсон в главной роли в мировом прокате уже собрала 690 миллионов долларов.

Красочный мюзикл с красавицей Белль не остался без внимания и в отечественных кинотеатрах – уверенное третье место после "Молокососа". На втором месте оказался американский фильм ужасов несравненного Даниэля Эспиносы "Живое".

Но если на мюзикл или ужастик часто нужно "особое" настроение, то "Босс-молокосос" совершенно точно станет лучшим решением для отдыха после тяжелого дня. Легкий, захватывающий сюжет, ненавязчивый юмор и интересные диалоги – все это о новом творении Тома МакГрата. Вы еще не пополнили ряды поклонников нахального младенца? Самое время это исправить.