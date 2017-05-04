Караченцов задыхался под телом медсестры

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина вспомнила самые страшные события автомобильной аварии, жертвами которой они стали. актриса рассказала о том, как муж кричал под телом упавшей на него медсестры, что задыхается.

28 февраля Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной, медсестрой Надеждой и подругой семьи Эльзой попали в автомобильную аварию, в результате которой машина даже перевернулась. За рулем находилась жена артиста. К счастью. все остались живы, получив незначительные травмы. Однако даже спустя несколько месяцев Поргина не может прийти в себя.

"Как сейчас помню: вижу окровавленные руки медсестры Нади, напряженный взгляд Коли… В голове мысль – завтра же панихида по матери, потом поминки в ресторане. И вдруг понимаю: возможно, это последние минуты жизни. Радовалась только тому, что мы с Колей уходим вместе. Но при чем здесь медсестра Надя? Подруга Эльза, которой 83 года?" – задала риторический вопрос Поргина.

Лишь оказавшись вне автомобиля, Людмила смогла осознать, что все живы. "Затем достали Эльзу. Коля находился дальше всех, на нем лежала Надя, и он кричал: "Снимите ее, я задыхаюсь". Когда оказался на "свободе", сказал: "Сейчас бы сигаретку". Всех отправили на рентген в больницу в Щелково. По дороге Коля юморил: "Все нормально. Шрамы украшают мужчину". Самые серьезные повреждения были у Эльзы – сломаны четыре ребра. Остальные отделались порезами и ушибами", – цитирует супругу актера Starhit.

Поргина чувствовала себя виноватой, поэтому сразу после случившегося отправилась в храм исповедоваться. Отметим, что проба на алкоголь у актрисы оказалась положительной. Людмила так это прокомментировала: "У нас Toyota-"универсал" – нет перегородки между салоном и багажником, а в нем лежало 15 бутылок спиртного, которые мы купили для поминок мамы. Во время аварии они разбились, волосы медсестры пахли водкой, пальто Эльзы пропиталось вином… От нас воняло за километр. Кровь на алкоголь не взяли, а вот дыхнуть попросили. Я открыла рот. "Ой, а у вас промилле", – сообщил сотрудник ГИБДД. А мне было все равно: резко скакнуло давление, я плохо соображала и на автомате подписала рапорт".

После всего случившегося Караченцов и Поргина в начале мая отправятся в Болгарию, где у них есть собственный дом. "Будем с Колей вставать в шесть утра, завтракать, гулять по пляжу, затем делать зарядку и заниматься с физиотерапевтом. Ужин в восемь вечера, на горшок и спать. Планируем наслаждаться жизнью", – настроена оптимистически Людмила Поргина.