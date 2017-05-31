Анна Седокова признала свое поражение

Анна Седокова рассказала о личной жизни в большом интервью. Она прокомментировала критику, звучащую в ее адрес, объяснила, почему считает себя плохой женой, и признала, что у нее не получается сидеть дома и ничего не делать.

Анна Седокова мать троих детей: дочерей – 12-летней Алины и пятилетней Моники – и новорожденного сына Гектора. При этом все дети рождены от разных мужчин. Однако сама артистка уверена. что у нее не было несчастливых браков. "Мы с Максом (отец второй дочери Максим Чернявский. – Прим.ред.) сейчас прекрасно общаемся друг с другом, у него свои отношения, у меня – свои. Мы с ним уважаем, любим и поддерживаем друг друга. Бывает в жизни и так. Когда было совсем плохо и казалось, что все неправильно, я ходила к психологам. Они мне сказали такую вещь: "Анна, вы пытаетесь жить стандартной жизнью, хотя она у вас изначально совершенно не такая. Это все равно что пытаться вписать 16-угольник в треугольную форму – со всех сторон будут торчать углы". И после этих слов я потихоньку начала мириться с тем, что у меня не будет все идеально, зато будет интересно, эмоционально и сложно", – отметила Седокова.

Вскоре после рождения сына Анна стала выходить в свет, вышла на работу, за что подверглась жесточайшей критике со стороны интернет-пользователей. Всем злопыхателям она ответила: "У нас есть няня, также часто приезжают бабушки – Гек в надежных руках. Большую часть времени сын находится со мной, в том числе и на работе. Он уже привык к переездам, перелетам. Если мне нужно, например, выйти на светское мероприятие, я считаю, что спокойно могу оставить малыша на два часа – молоко хранится в холодильнике как минимум двое суток. Лучше уехать от ребенка ненадолго по работе или же сходить с мужем в кино и оставаться в гармонии с собой, чем постоянно находиться рядом с малышом и быть неуравновешенной, злой и попросту несчастной женщиной", – убеждена певица.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 24 2017 в 2:06 PDT

Впрочем, Анна без раздумий отметила, что лучше, когда мать сидит дома с ребенком. "У меня нет такой финансовой возможности, чтобы не работать. С другой стороны, я понимаю, что если передо мной поставить мешок денег и сказать: "Вот теперь ты сидишь дома", не буду вас обманывать, я не сяду дома. На крайний случай я в стенах квартиры открою свой бизнес, начну писать книжки, что-нибудь продавать. Мама, которая не ходит на работу, в тысячи раз лучше, но, к сожалению, я не могу быть такой. Не получается у меня!" – оправдалась артистка.

Более того, Седокова назвала себя плохой женой. "Плохая для того, кто хочет посадить меня в четырех стенах. Для таких я буду просто невыносима – постоянно нет дома, непонятно, чем занимаюсь, что ношу. Я буду хорошей женой для того человека, который понимает, разделяет и поддерживает мое стремление к самореализации, который знает, что женщина – это не придаток к дому, не соковыжималка или пылесос, а личность", – цитирует Анну Седокову Woman.ru.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 18 2017 в 5:57 PDT

Кстати, о возлюбленном певице, отце ее сына практически ничего неизвестно. Сама Анна предпочитает о нем не рассказывать. Подобную скрытность она объяснила так: "Слишком много показывала раньше, а сегодня мне кажется, что это неправильно. Конечно, хочется кричать о любви, рассказывать истории, но, наверное, настало время просто помолчать. Признаюсь, мне сейчас так комфортно, когда никто ничего не знает, а может только подозревать. Мне часто пишут: "Да какие советы ты можешь давать? Брошенка, недожена с тремя детьми". На что я говорю: "Ну и замечательно. У меня трое детей, а большего и не надо". Я действительно не являюсь никаким гуру отношений, но я тот человек, который верит в настоящую любовь".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 27 2017 в 5:39 PDT

Анна прокомментировала слухи о скорой свадьбе с избранником. "Мы решили пока об этом никому ничего не говорить. Это наше совместное желание. Но хочу заметить, что родила я, не будучи замужем, не потому, что мне не делали предложения, как говорят злопыхатели. Я с кольцом на пальце, я с предложением, и это случилось очень давно. Просто на сегодняшний день выйти замуж для меня, как для женщины, которая дважды была в браке, – это не просто галочка, штамп в паспорте. Я не хочу выйти замуж и опять развестись. Я хочу, чтобы в этот раз все было правильно и навсегда", – призналась Седокова.