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Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Популярная певица Анна Седокова рассекретила оригинальное имя сына, появившегося на свет 8 апреля в США. Если экс-солистка "ВИА Гры" не пошутила, то мальчика будут дразнить в школе.
прочитано 3588 раз

Пользователи Сети подняли на смех исполнительницу, когда узнали, как именно она назвала своего третьего наследника. Теперь понятно, почему Седокова так долго, больше месяца, скрывала имя новорожденного.

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Оказалось, что сына Анны зовут на редкость необычно. "Его имя – Гектор. По-английски пишется Gektor. Я так хотела древнегреческое или древнеримское имя. И как-то оно приглянулось", – объяснила свое решение экс-солистка "ВИА Гры".

Седокова отметила, что малышу очень идет имя Гектор. "Сын у меня – суперсерьезный парень. И мне кажется, он абсолютно соответствует своему имени. А вообще, никто не мог угадать, как мы его назвали! – радуется Анна. – Даже предположений таких не было".

Исполнительница счастлива, что теперь она – многодетная мать. Седокова призналась, что всегда мечтала о большой семье. "Не представляю жизни без сына и без дочек. Вчера меня поздравляли знакомые, говорят: "Аня, ты такая молодец! У тебя трое", а мне даже не верится, что это происходит со мной. Меня спрашивают: "Как изменилась твоя жизнь?" И я отвечаю: "Времени стало меньше, а любви больше", – цитирует певицу журнал "Телепрограмма".

Отметим, что у дочек исполнительницы тоже не совсем обычные имена. Старшую наследницу выдумщица Анна назвала Алиной, а среднюю – на американский манер – Моникой.

Теперь народ в Сети потешается, что если у Седоковой вдруг родится четвертый сын, то она его назовет Ахиллесом, чтобы Гектору было с кем играть в "войнушки". Другие отметили, что если наследник артистки будет учиться в русской школе, то обидных прозвищ вроде "дачный гектар" ему не избежать.

Автор: Елена Алешина22 мая 2017, 14:55
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