Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына

Популярная певица Анна Седокова рассекретила оригинальное имя сына, появившегося на свет 8 апреля в США. Если экс-солистка "ВИА Гры" не пошутила, то мальчика будут дразнить в школе.

Пользователи Сети подняли на смех исполнительницу, когда узнали, как именно она назвала своего третьего наследника. Теперь понятно, почему Седокова так долго, больше месяца, скрывала имя новорожденного.

Оказалось, что сына Анны зовут на редкость необычно. "Его имя – Гектор. По-английски пишется Gektor. Я так хотела древнегреческое или древнеримское имя. И как-то оно приглянулось", – объяснила свое решение экс-солистка "ВИА Гры".

Седокова отметила, что малышу очень идет имя Гектор. "Сын у меня – суперсерьезный парень. И мне кажется, он абсолютно соответствует своему имени. А вообще, никто не мог угадать, как мы его назвали! – радуется Анна. – Даже предположений таких не было".

Исполнительница счастлива, что теперь она – многодетная мать. Седокова призналась, что всегда мечтала о большой семье. "Не представляю жизни без сына и без дочек. Вчера меня поздравляли знакомые, говорят: "Аня, ты такая молодец! У тебя трое", а мне даже не верится, что это происходит со мной. Меня спрашивают: "Как изменилась твоя жизнь?" И я отвечаю: "Времени стало меньше, а любви больше", – цитирует певицу журнал "Телепрограмма".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 20 2017 в 11:06 PDT

Отметим, что у дочек исполнительницы тоже не совсем обычные имена. Старшую наследницу выдумщица Анна назвала Алиной, а среднюю – на американский манер – Моникой.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 6 2017 в 8:36 PDT

Теперь народ в Сети потешается, что если у Седоковой вдруг родится четвертый сын, то она его назовет Ахиллесом, чтобы Гектору было с кем играть в "войнушки". Другие отметили, что если наследник артистки будет учиться в русской школе, то обидных прозвищ вроде "дачный гектар" ему не избежать.