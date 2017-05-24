Анна Седокова лишилась брата

Все произошло после ухода отца. В семье просто не хватало денег на то, чтобы прокормить двух детей.

В начале апреля у Анны Седоковй родился сын Глеб. Но факт беременности она скрывала от поклонников и прессы до последнего. "Когда ты становишься публичным человеком, тебя начинают очень пристально рассматривать, обсуждать: поправилась или похудела, хорошо выглядишь или не очень? И человечек внутри тебя тоже получает свою порцию внимания. Мне казалось, что он такой маленький, хрупкий, и моя обязанность – защитить его от всех", – объяснила артистка.

Интересно, что одинокой певица себя вовсе не считает. "Я не мать-одиночка. Каждый день учит меня тому, что нет единственно правильных решений. Как и все девочки, я мечтала встретить парня в 16 лет, выйти замуж, прожить с ним всю жизнь и нарожать детишек. К сожалению, все сложилось иначе", – пояснила она.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 24 2017 в 2:06 PDT

В детстве певица тоже росла без отца. "Папа с мамой расстались… Точнее, отец от нас ушел. И маме приходилось работать с утра до ночи, чтобы прокормить семью. Она уходила на уроки в 7.30 и возвращалась в девять вечера. Мама – учительница английского языка и музыки. Чтобы как-то свести концы с концами, ей пришлось отправить моего братика к бабушке в Томск. Я же была более самостоятельной, поэтому осталась с мамой. Сама по себе училась, как-то росла. И так мечтала, что когда-нибудь у меня будет своя большая семья. Мы будем собираться за большим столом, вместе ужинать, обсуждать, как прошел день", – цитирует Седокову журнал "Телепрограмма".