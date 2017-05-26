Седокова рассказала о драме в отношениях

Поклонники певицы Анны Седоковой, которая месяц назад в третий раз стала мамой, заподозрили, что в ее семейной жизни творится что-то неладное. В последнее время артистка все чаще выкладывает в Сеть философские посты, где рассуждает о расставании.

"Не бывает – он не звонит, потому что он не решается. Он не звонит, потому что ему пофиг. Он не пишет, потому что пишет другой. Не бывает: я научу его любить. Ей не учатся. Либо да, либо нет. Либо замкнуло и ****, либо нет. И еще я знаю точно одно: ни одна драма в этой жизни не стоит горьких слез и унылого лица", – поделилась мыслями Седокова.

Звезда назвала всех женщин "дурами", поскольку они склонны оправдывать отсутствие внимания со стороны любимого мужчины. "Мы все себя обманываем, нам кажется, мы можем изменить его или он изменится сам. Но все просто. Либо да, либо нет", – уверена Анна. По словам бывшей участницы "ВИА Гры", самые откровенные посты получаются ночью.

Мое сердце ❤️ Больше не в бинтах . Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 25 2017 в 3:19 PDT

Судя по попыткам звезды успокоить подписчиц, которые переживают непростой период в личной жизни, она сама чем-то обеспокоена: "И, если у тебя есть любимое дело, вставай и иди. Не бухай, не горюй, не пости голые фоточки в instagram. Просто стань лучшей в своей профессии? и все будет. Спокойной ночи. А я создаю новый альбом".

Напомним, Седокова тщательно скрывает от общественности отца своего новорожденного сына Гектора, но от любопытных подписчиков ничего не утаишь. Поклонники подозревают, что им является 27-летний солист группы MBAND Анатолий Цой, с которым девушка неоднократно появлялась на публике. В Сеть попал видеоролик, где Анатолий нежно обнимает беременную Анну.



