Наташа Королева: У меня появился еще один сыночек!

Наташа Королева сделала заявление. По словам известной певицы, у нее появился "еще один сыночек", фотографию с которым она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Радостной новостью Наташа Королева, находящаяся сейчас в Карловых Варах, поделилась на своей страничке в известной социальной сети. Певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена держащей на руках ребенка. Судя по окружающей артистку и мальчика обстановке, дело происходит в одном из чешских храмов.

"У меня появился еще один сыночек!!! Мой сладкий крестник Максимилиан!!! Я так счастлива за моих друзей Рому и Юлианну!!! Этот лучезарный , долгожданный мальчишка привнес в вашу и нашу жизнь столько радости ,света и положительных эмоций !!! Дай Бог ему огромного счастья!!!" – написала счастливая Королева.

Подписчики на все лады начали поздравлять певицу. "Пусть растет здоровым и счастливым на радость папе, маме и Крестной 😉", "Поздравляю . Это очень ответственный шаг. Удачи 🍀", "Наташа во всех нарядах хороша!" – прокомментировали свежую публикацию артистки подписчики.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Апр 28 2017 в 12:23 PDT

Кстати, для столь торжественного события Наташа Королева надела свободное платье в полоску, дополнив образ вязаным кардиганом сиреневого цвета и платком. Как подметили некоторые работники СМИ, в последнее время певица демонстрирует свои снимки, на которых запечатлена в не сковывающих фигуру нарядах, из чего репортеры сделали вывод, будто Наташа скрывает беременность.

Ранее подлила масла в огонь и сама исполнительница. Она опубликовала в Instagram свой портрет. Изображение счастливо улыбающейся Королевой было украшено бабочками и разноцветными сердечками. "В ожидании чуда!!!" – лаконично подписала картинку Наташа.

Подписчикам Королевой пришлось додумывать, что же она имела в виду. Большинство комментаторов решили, что речь идет о долгожданной беременности и начали поздравлять свою любимицу.

