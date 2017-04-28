Наташа Королева: У меня появился еще один сыночек!
Радостной новостью Наташа Королева, находящаяся сейчас в Карловых Варах, поделилась на своей страничке в известной социальной сети. Певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена держащей на руках ребенка. Судя по окружающей артистку и мальчика обстановке, дело происходит в одном из чешских храмов.
"У меня появился еще один сыночек!!! Мой сладкий крестник Максимилиан!!! Я так счастлива за моих друзей Рому и Юлианну!!! Этот лучезарный , долгожданный мальчишка привнес в вашу и нашу жизнь столько радости ,света и положительных эмоций !!! Дай Бог ему огромного счастья!!!" – написала счастливая Королева.
Подписчики на все лады начали поздравлять певицу. "Пусть растет здоровым и счастливым на радость папе, маме и Крестной 😉", "Поздравляю . Это очень ответственный шаг. Удачи 🍀", "Наташа во всех нарядах хороша!" – прокомментировали свежую публикацию артистки подписчики.
Кстати, для столь торжественного события Наташа Королева надела свободное платье в полоску, дополнив образ вязаным кардиганом сиреневого цвета и платком. Как подметили некоторые работники СМИ, в последнее время певица демонстрирует свои снимки, на которых запечатлена в не сковывающих фигуру нарядах, из чего репортеры сделали вывод, будто Наташа скрывает беременность.
Ранее подлила масла в огонь и сама исполнительница. Она опубликовала в Instagram свой портрет. Изображение счастливо улыбающейся Королевой было украшено бабочками и разноцветными сердечками. "В ожидании чуда!!!" – лаконично подписала картинку Наташа.
Подписчикам Королевой пришлось додумывать, что же она имела в виду. Большинство комментаторов решили, что речь идет о долгожданной беременности и начали поздравлять свою любимицу.
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